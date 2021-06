Keine weitere Corona-Infektion im Altenburger Land

Altenburg. Die Kapazitäten an kostenlosen Schnelltestmöglichkeiten im Landkreis werden zurückgefahren.

Es hat am Dienstag keine Corona-Neuinfektionen im Altenburger Land gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 10,1.

Corona-Blog: Weiter wenig Neuinfektionen in Thüringen – Landesverwaltung für weitere Corona-Welle gerüstet

Die sogenannte Delta-Variante, auch bekannt als indische Mutante, hat sich im Landkreis nach Aussage des Gesundheitsamtes in den zurückliegenden Wochen nicht weiter ausgebreitet. Es ist bei den bisher sieben bekannten Fällen geblieben, heißt es.

Nachfrage nach Schnelltests sinkt

Der aktuellen Corona-Lage angepasst hat das Landratsamt die kostenlosen Schnelltestmöglichkeiten. Die Nachfrage nach den Tests sei in den zurückliegenden Tagen weiter gesunken, so dass die Testkapazitäten nun verringert wurden, bei einer sich veränderten Lage in kürzester Zeit jedoch wieder erweitert werden könnten. Eine aktuelle Übersicht über alle Schnelltestmöglichkeiten im Landkreis sind unter www.altenburgerland.de, Sonderseite Corona, zu finden. Diese Seite werde täglich aktualisiert.

Testmöglichkeiten gibt es aktuell in Altenburg, Schmölln, Meuselwitz, Lucka und Gerstenberg.

Vor Test informieren

Wer sich testen lassen will, sollte sich vorher im Internet informieren, ob sich an den Testorten und Testzeiten kurzfristig etwas geändert hat.

Weiter wenig Corona-Neuinfektionen in Thüringen