Keksothek versüßt den Start in den Advent

Vorweihnachtliche Freude und Genüsse möchte Familie Winges aus Schmölln verbreiten. Darum haben sie sich ein innovatives Konzept überlegt, welches sie im „Weihnachtsmarkt to go“ austesten werden. Die 21-Jährige Lisa Winges absolviert seit September eine Ausbildung zur Konditorin am Schloß Fuschl in Österreich. Weil das Hotel aber derzeit pandemiebedingt keine Gäste aufnimmt, ist auch die hauseigene Patisserie geschlossen.

Darum nutze sie die Zeit in Kurzarbeit in Schmölln, um ihre Backkünste zu verfeinern. „Normalerweise gibt es bei uns zur Adventszeit einen Backtag, an dem wir fünf oder sechs Sorten Plätzchen backen“, sagt Lisa Winges. In diesem Jahr hat sie über einen Zeitraum von zwei Wochen gebacken, weshalb natürlich deutlich mehr Kekse entstanden sind. Einige traditionelle Sorten nach streng geheimen Familienrezepten sind darunter, wie Kokosmakronen, Vanillekipferl oder Zimtsterne. Aber sie versucht sich ebenfalls in einigen für sie neuen Kreationen aus aller Welt, wie südamerikanischen Alfajores oder Kaffeeplätzchen.

Stolze 18 Sorten handgefertigte Kekse können am kommenden Samstag in kleinen Gebinden erstanden werden. Damit möglichst Viele in diesen Genuss kommen, ist die Abgabemenge auf maximal drei Teller pro Kunde begrenzt. Die einmalige „Keksothek“ eröffnet von 16.30 bis 19 Uhr am Außenschuppen der Familie Winges, Am Röhrenstuhl 20/1 in Schmölln.