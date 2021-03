Altenburger Land: Kinder bekommen auch im Lockdown warmes Mittagessen

Seit über einem Jahr verändert die Corona-Pandemie das Leben. Geschlossene Schulen und Kindergärten sind eine Folge. Einer gemeinsamen Initiative mit Vertretern des Landratsamts, der Diakonie, der Caritas und der Kreistagsfraktion Die Linke ist es gelungen, den Kindern aus anspruchsberechtigten Familien dennoch ihr kostenloses Mittagessen abzusichern.

Seit fast zehn Jahren gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Es ist eine zusätzliche finanzielle Hilfe, mit dem Ziel, die persönliche Bildung und Entwicklung sowie die soziale Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten zu fördern und zu unterstützen. Voraussetzung ist, dass Familien Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch II (Hartz IV), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (XII), Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz (Kindergeldzuschlag von der Familienkasse Jena) oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Der Bezug der vorgenannten Sozialleistungen berechtigt die Kinder, Leistungen wie Schulbedarf, Beiträge für Sport- oder Musikschule, einen Schulausflug oder eine Klassenfahrt aber auch Lernförderung oder Schülerbeförderungskosten zu erhalten. Seit fast zwei Jahren können die Eltern für ihre Kinder zudem ein warmes Mittagessen in Schule oder Kindergarten ohne eine Zuzahlung erhalten.

Auch während der Corona-Krise haben die meisten Essensanbieter die Möglichkeit gegeben, über die Notbetreuung in Kindergärten oder Schulen Mittagessen liefern oder vor Ort abholen zu können. Das betrifft auch Kinder, die nicht die Notbetreuung besuchen. Im Altenburger Land ist es derzeit vor allem in den Regelschulen und Gymnasien schwierig, dort, wo es keinerlei Notbetreuung gibt. Umso schöner ist es, dass regionale Essensanbieter ins Boot geholt werden konnten. Kann der bisherige Essensanbieter die Versorgung mit warmen Mittagessen nicht realisieren, können sich betroffene Eltern mit ihrer gültigen Kostenübernahmeerklärung zur Übernahme des Mittagessens bei einem der nachfolgenden Essensanbieter melden: Firma Weigel, Hospitalplatz 1, 04600 Altenburg, Telefon: 03447/31 31 74 (Abholung nur in Altenburg) oder Firma Party-Hexe, Kunstgasse 13, 04600 Altenburg, Telefon: 03447/31 46 33 (Abholung in Altenburg oder nach Absprache auch an anderen Orten im Landkreis möglich), Menü- und Party Express Geithain, Peniger Straße 4 a, 04643 Geithain, Telefon 034341/1 85 95 (Abholung in Langenleuba-Niederhain, Rositz, Wintersdorf oder Lucka möglich).

Bei Fragen bitte an Kindertagesstätte, Schule, Schulsozialarbeiter oder Beratungsstelle beziehungsweise an den zuständigen Sachbearbeiter für das Bildungspaket wenden.