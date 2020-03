Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder lernen Stromspar-Einmaleins

Ehrenhain. Einen Projekttag zum Thema Energie bot das Unternehmen EnviaM am 4. März für die Mädchen und Jungen des Kindergartens Holzwürmchen in Ehrenhain an.

Unter dem Motto „Energie erleben“ beschäftigten sich die Vorschüler intensiv und spielerisch mit dem Einmaleins des Energiesparens. „Wir vermitteln den Kindern den richtigen Umgang mit Strom und Gas und bringen ihnen frühzeitig das Thema Energiesparen näher. ‘Energie erleben’ ist Teil unserer Sponsoringfibel, mit der wir den Nachwuchs in Ostdeutschland fördern“, sagt Martina Flade, Enviam-Projektleiterin sponsoringfibel.

Kilowattchen ist immer dabei

Das Projekt hat Envia speziell für Kinder im Vorschulalter konzipiert. Ein dreiköpfiges Team besucht Kindertagesstätten und vermittelt spielerisch, wie wichtig Energiesparen ist. Auf dem Programm stehen zum Mitdenken und Mitmachen die Geschichte „Der Strom ist weg“, ein Bilderquiz sowie der Spielklassiker „Der heiße Draht“.

Das Maskottchen „Kilowattchen“ steht dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Schon 4500 Projekte unterstützt

Die Sponsoringfibel der Unternehmen EnviaM und Mitgas richtet sich an Städte und Gemeinden, Vereine und Initiativen sowie Kindergärten und Schulen im Grundversorgungsgebiet der beiden Energiedienstleister.

Welche Projekte gefördert werden, entscheidet eine Jury aus Vertretern der EnviaM-Gruppe und den Kommunen.

Seit der Erstauflage der Sponsoringfibel 2007 konnten rund 4500 Projekte mit einer Förderhöhe von mehr als 4,5 Millionen Euro unterstützt werden. Die Envia-Gruppe ist ein führender regionaler Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorge mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen.

Zur Unternehmensgruppe mit über 3300 Beschäftigten gehören die Envia Mitteldeutsche Energie AG (EnviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen Envia mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland.

Anteilseigner der EnviaM sind mehrheitlich die Innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an EnviaM beteiligt.

Weitere Informationen zur Sponsoringfibel finden Interessierte im Internet unter www.enviam-gruppe.de/Engagement.