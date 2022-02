Kinder- und Jugendchor des Theater Altenburg-Gera sucht neue Mitglieder

Altenburg. Die Premiere eines neuen Musicals ist für Mai geplant.

Nach fast zwei Jahren des Stillstands nimmt der Kinder-und Jugendchor des Theaters Altenburg-Gera wieder seine Arbeit auf und steht mit dem Musical „HONK!“ in den Startlöchern. Die Premiere der Produktion ist im Mai geplant, heißt es in einer Mitteilung. Zudem werde die Inszenierung im Rahmen des Musicalsommers präsentiert.

Um das Musical als musikalisches Feuerwerk zu zünden, suche das Theater Altenburg-Gera ab sofort wieder junge Stimmen für dieses Ensemble. Unter fachkundiger Leitung von Chordirektor Alexandros Diamantis würden die jungen Sängerinnen und Sänger regelmäßig Stimmbildung bekommen und könnten Bühnenluft schnuppern.

Der Chor probe immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Außerdem seien auch Proben-Wochenenden vorgesehen.

Bis zum Freitag, 25. Februar, könnten sich Interessierte im Alter von 9 bis 18 Jahren bei Ronny Ristok, dem Manager des Kinder- und Jugendchors sowie Regisseurs von „HONK!“ unter der E-Mail-Adresse ronny.ristok@theater-altenburg-gera.de anmelden. Der monatliche Kursbeitrag belaufe sich auf zehn Euro. Voraussetzung sei die verbindliche Teilnahme an Proben und Vorstellungen. Musikalische Vorkenntnisse seien wünschenswert, aber keine Bedingung.

Regelmäßige Inszenierungen

Der Kinder- und Jugendchor des Theaters Altenburg-Gera erarbeitet regelmäßig eigene Inszenierungen und ist an professionellen Opern- und Musicalinszenierungen sowie an Konzerten des Theaters beteiligt. Im Jahr 2019 hatte der Chor als eigene musikalisch-szenische Produktion das Musical „13“ von Jason Robert Brown mit großem Erfolg auf die Bühnen in Gera und Altenburg gebracht.

Aktuell könne der Kinder- und Jugendchor nur mit einem Nachweis der regelmäßigen Testungen seitens der Schule das Theater betreten. Es gelte darüber hinaus das aktuelle Hygienekonzept des Theaters Altenburg-Gera, heißt es.