Kinder und Jugendliche aus Nöbdenitz und Schmölln einen Tag als Freiwillige im Ehrenamt

25 Schülerinnen und Schüler aus der Schmöllner Eichbergschule engagierten sich am Schülerfreiwilligentag beim Heimat- und Verschönerungsverein. So wie hier an der Wanderhütte im Lohsenwald.

Schmölln/Nöbdenitz. Mehr als 100 Mädchen und Jungen in 30 Einrichtungen und Vereinen unterwegs.

Mehr als einhundert Mädchen und Jungen aus den 5. bis 9. Klassen der Regelschulen Nöbdenitz und Schmölln waren am Schülerfreiwilligentag vor allem in der Schmöllner Region unterwegs. Sie halfen in mehr als 30 Einrichtungen, Organisationen und bei Vereinen, darunter beispielsweise elf Kindergärten, die Tierheime in Schmölln und Altenburg, der Integrative Sportverein Beerwalde, die Schmöllner Bibliothek oder das Freibad Vollmershain.

25 Schülerinnen und Schüler aus der Schmöllner Eichbergschule engagierten sich beim Heimat- und Verschönerungsverein gemeinsam mit dessen Mitgliedern in der Sprottestadt. An vier Standorten in Schmölln reparierten sie, strichen Bänke frisch oder sorgten für Ordnung. So unter anderem am Ernst-Agnes-Turm auf dem Pfefferberg, im Dahliengarten in der Weststraße, entlang des Lohsenwanderweges oder entlang des Weges „Zur Rodelbahn“.

Der Schülerfreiwilligentag fand am Donnerstag thüringenweit zum 16. Mal statt. „Sein Ziel ist es, dass die Jugendlichen mehr über ehrenamtliche Arbeit erfahren, soziale Fähigkeiten ausbilden, lernen, Verantwortung zu übernehmen und zudem Fertigkeiten und Ideen für das spätere Berufsleben erlangen“, erklärt Jörg Seifert, Ehrenamtsbeauftragter im Landratsamt Altenburger Land, der den Aktionstag im Altenburger Land seit vielen Jahren organisiert.