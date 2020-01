Kinderbetreuung in Gößnitz wird ab April teurer

Eltern, deren Kinder einen Kindergarten in Gößnitz besuchen, müssen ab 1. April tiefer in die Tasche greifen dafür. Der Stadtrat beschloss auf seiner Sitzung am 29. Januar 2020 die Erhöhung der Elternbeiträge. 13 der 14 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür. Einer enthielt sich der Stimme.

Der Beitrag steigt um rund 60 Euro pro Monat und pro Kind. Grund dafür ist die Haushaltssituation der Stadt. Musste sie bis dato insgesamt mehr als 960.000 Euro an Betriebskosten für „Burattino“, „Knirpsenland“ – beide in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt – sowie für den evangelischen Kindergarten zuschießen, klettert diese Ausgabe jetzt auf mehr als eine Million Euro. Zu Buche schlagen ein erhöhter Personalschlüssel in den Kindergärten, Tarifsteigerungen sowie Material- und Sachkosten. Die damit entstehende Mehrbelastung für Gößnitz von knapp 87.000 Euro kann die Stadt nicht mehr schultern. „Wir müssen die erhöhten Kosten auf die Eltern umlegen“, so René Toll (Initiative Städtebund), der als Erster Beigeordneter die Stadtratssitzung leitete. Zumal die letzte Erhöhung der Elternbeiträge acht Jahre zurückliege. Alle Kostensteigerungen, die seitdem in diesem Bereich anfielen, habe Gößnitz bis dato gegenfinanziert, ohne die Eltern zur Kasse zu bitten.

André Becker (BI ‚89) fragte, ob die Erhöhung des Betreuungsschlüssels tatsächlich gewährleistet sei. Hauptamtsleiterin Dorothee Philipp: „Der Personalschlüssel wurde auf Grund der angemeldeten Kinder errechnet und ist Grundlage für die Personalkosten.“ Knapp gehe es trotzdem zu, zum Beispiel wenn Mitarbeiterinnen erkranken oder kündigen würden. In der Regel werde das kompensiert, indem die Erzieherinnen Mehrarbeit leisten, auch würden Umsetzungen innerhalb der Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt erfolgen. „Wir kontrollieren regelmäßig in unseren Kindergärten, ob der Betreuungsschlüssel eingehalten wird“, betonte Philipp.

Michael Schwab (BI ‚89): „Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht. In den Ausschüssen gab es kontroverse Meinungen. Doch die Stadt befindet sich in einer Zwangslage. Die Erhöhung der Elternbeiträge ist ein Schritt, den wir gehen müssen, weil es keine andere Lösung gibt.“

Eine Frau im Publikum kritisierte, dass im Vorfeld dieser Entscheidung die Elternbeiräte der drei Kindergärten nicht in die Debatte einbezogen wurden. Zumal es sich um eine erhebliche Steigerung handele. Renè Toll nahm sich der Kritik an: „Wir werden die Öffentlichkeit künftig früher einbinden.“ Lutz Goerke (BI ‚89) ergänzte: „Vielleicht war es auch ein Fehler von Stadtrat und Stadtverwaltung, dass die Elternbeiträge so lange nicht angehoben worden sind. Dann wäre die Steigerung jetzt nicht so drastisch ausfallen.“

In den drei Kindergärten in Gößnitz werden 150 Mädchen und Jungen betreut. So viel bezahlen Eltern ab 1. April 2020 pro Monat dafür: Altersgruppe 1-2 Jahre 1. Kind 220,00 Euro, 2. Kind 200,00 Euro, 3. Kind 180,00 Euro Altersgruppe 2-3 Jahre 1. Kind 200,00 Euro, 2. Kind 183,00 Euro, 3. Kind 165,00 Euro Altersgruppe ab 3 Jahre 1. Kind 165,00 Euro, 2. Kind 152,00 Euro, 3. Kind 128,00 Euro