Kinderfreundliche Häuser im Altenburger Land gesucht

Altenburg. Bewerbungen sind bis zum 15. August dieses Jahres möglich.

Im November 2011 startete der Landkreis die Aktion Kinderfreundliches Haus. Bisher konnten Gütesiegel an 41 Hausgemeinschaften im Altenburger Land vergeben werden.

Jetzt startet die Jubiläumsrunde des Wettbewerbes.

Für Mehrfamilienhäuser, in denen das Zusammenleben von Kindern, jungen Menschen und Senioren hervorragend funktioniert, vergibt der Landkreis das Gütesiegel Kinderfreundliches Haus. Dafür kann sich jede Hausgemeinschaft im Altenburger Land bewerben.

Kinderfreundliche Hausordnung

Um das Gütesiegel zu erhalten müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Bewertet wird unter anderem, ob es im Haus eine kinderfreundliche Hausordnung gibt, ob Kinder im Umfeld ihrer Wohnungen gefahrlos spielen können, ob geeignete Abstellflächen für Kinderwagen und Fahrräder zur Verfügung stehen, wie Konflikte gelöste werden und ob die Anliegen und Wünsche der Kinder Beachtung finden.

Die Ausschreibungsmodalitäten und der Bogen mit den Bewertungskriterien kann im Internet auf der Startseite von www.altenburgerland.de heruntergeladen werden. Mieter einer Hausgemeinschaft sollten das Formular gemeinsam ausfüllen und beim Vermieter einreichen.

Nach dessen Kenntnisnahme werden die Unterlagen an die Projektkoordinatorin und Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Carina Michalsky weitergereicht. Der Bewertungsbogen wird schließlich begutachtet und die Angaben der Mieter vor Ort werden überprüft.

Drei Jahre gültig

Das Gütesiegel wird dann von Landrat Uwe Melzer (CDU) in Form einer Plakette verliehen, soll gut sichtbar am Hauseingang angebracht werden und hat vorerst drei Jahre Gültigkeit. Einsendeschluss für die Bewerbungsunterlagen ist der 15. August.

Unter allen Ausgezeichneten werden drei Wertgutscheine zu je 100 Euro für die Ausrichtung eines Mietergrillfestes verlost.

Gütesiegel wurden bisher an 26 Hausgemeinschaften in Schmölln vergeben, an sieben in Meuselwitz, an sechs in Lucka sowie jeweils an eine Hausgemeinschaft in Thonhausen und Gößnitz.