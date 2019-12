Kindergarten Finkenweg in Schmölln ist voll

In der jüngsten Schmöllner Stadtratssitzung hakte Jürgen Keller (Bürger für Schmölln) zu einer Antwort nach, die er von der Stadt bezüglich fehlender Kindergartenplätze bekommen hat.

Er sprach von einer Warteliste, auf der zehn Kinder stehen würden. Hauptsächlich Migranten, wie es in dem Antwortschreiben hieß. „Wieso wird das erwähnt?“, wollte er wissen.

Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel erklärte es. Weil Migranten nicht mobil sind, wollen sie unbedingt einen Platz im zentral gelegenen Kindergarten Finkenweg. „Der ist aber voll“, so Rödel, die die Erfahrungen gemacht hat, dass die Eltern die Betreuung in anderen Einrichtungen angelehnt haben.

Rechtanspruch ist erfüllt

Bürgermeister Sven Schrade (SPD) erläuterte, warum es besser sei, die Migrantenkinder auf verschiedene Kindergärten zu verteilen. „Wir haben hier viele Nationalitäten. Das klappt zwischen den Kindern gut, weil sie Deutsch sprechen“, weiß er. Doch für Erzieher sei es schwierig, mit den Eltern, die viele verschiedene Sprachen sprechen, zu kommunizieren. Man wolle die Erzieher entlasten und hofft deshalb, dass die Flüchtlinge ihre Kinder in andere Einrichtungen als die Kita Finkenweg schicken. Das fördere, meint Schrade, auch die Integration. Er betont aber, dass die Stadt dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nachkomme.

Standort für Neubau am Kapsgraben in Frage gestellt

Lutz Landgraf (Bürger für Schmölln) versteht eins nicht: Wenn ein zentral gelegener Kindergarten schon jetzt bevorzugt wird, warum will man dann die neue Einrichtung am Kapsgraben bauen?, stellt er den Standort für den Neubau in Frage.

Sven Schrade erinnerte daran, dass man zehn Standorte zur Auswahl und geprüft hatte, darunter auch zentrumsnahe. Schließlich haben sich die Stadträte für einen neuen Kindergarten am Kapsgraben entschieden. Wenn das nun nicht mehr gewollt werde, dann müsse der Antrag gestellt werden, diesen Beschluss aufzuheben, sagt das Stadtoberhaupt.