Kindersachenbörse in Gößnitz

Die nächste Kindersachenbörse wird am 23. Oktober ab 18:45 Uhr (Schwangere ab 18.30 Uhr) und am 24. Oktober von 9 bis 11 Uhr (Schwangere dürfen ab 8.45 Uhr einkaufen) in Gößnitz in der Stadthalle stattfinden.

Gut erhaltende Baby- und Kinder- und Jugendbekleidung für den Winter, Spielsachen, Schwangerenbekleidung, Kinderwagen, Kinderbetten, Autokindersitze, Babywippen und mehr können preisgünstig erworben werden.

Wer Kleidung und Spielsachen verkaufen möchte, meldet sich bitte am 25. September von 10 bis 11 Uhr oder am 26. September von 18 bis 19 Uhr unter Telefon 034493/3 17 68 an.

Alle notwendigen Informationen sehen Interessierte auch unter www.goessnitz.de/Veranstaltungen. Dort gibt es die Möglichkeit, Etiketten, Liste und das Informationsblatt herunterzuladen. Die Verkäufernummern sind wegen der Kapazität in der aktuellen Lage begrenzt.

Das Hygienekonzept muss eingehalten werden.