Klassentreffen der Generationen

„Letztes Jahr war die Schlange nicht so lang“, stellt Emily Sagert am Freitagabend vor der Ostthüringenhalle fest. Für die 17-Jährige ist der Weihnachtsball des Schmöllner Gymnasiums einfach Pflichtprogramm. Und sie hatte sich extra schick gemacht. „Einmal im Jahr kann man sich richtig schön machen“, sagt Sagert, die mit ihren Freundinnen Anna-Lena Hubatsch und Angelina Erler geduldig in der langen Schlange am Einlass wartete. Die drei jungen Frauen hatten das Gymnasium zwar vorzeitig verlassen, um einen anderen schulischen Weg einzuschlagen. Dennoch fühlen sie sich mit ihrer alten Klasse verbunden. Das Beste am Ball sei, Leute wieder zu treffen, zu quatschen und natürlich zu tanzen.

In Schale geworfen haben sich insgesamt 600 Ballgäste. So auch Nele Petzold. Für die 16-Jährige ist es ihre erste große Veranstaltung, auf die sie geht. „Das Kleid habe ich extra dafür gekauft“, verrät die Elftklässlerin, die mit ihren Klassenkameraden im kommenden Jahr für Organisation und Programm verantwortlich sein wird. Denn die Zwölftklässler gestalten traditionell den Weihnachtsball.

Ins 20. Jahrhundert entführt

Diesmal haben die Zwölfer die Gäste in der ausverkauften Ostthüringenhalle ins vorige Jahrhundert entführt. Nachdem die Zeitmaschine angeworfen war, präsentierten sie Tänze vom klassischen Walzer über den flippigen Charleston bis zum wilden Rock’n’Roll. Sogar einen Flashmob gab es zum diesjährigen Ball.

Seinen mittlerweile elften Weihnachtsball erlebte am Freitag Matthias Fetzer. „Mein Hobby ist das Fotografieren und bei meinem Ball habe ich Bilder gemacht. Und danach bin ich gefragt worden, ob ich nicht weiter Fotos machen will“, erklärt der Systemingenieur, weshalb er nun jedes Jahr dabei ist. „Ist schon komisch: Die, die jetzt Abi machen, waren bei meinem Abitur in der zweiten Klasse“, so Fetzer.

Schüler von einer anderen Seite kennen lernen

Auch für die Pädagogen ist die Veranstaltung eine besondere. „Das ist eine wichtige Tradition für Schmölln, ein richtiges Event. Und die Karten sind begehrt“, freut sich Schulleiterin Martina Pleuse. Das Beste aber sei, dass sich alle an den Vorbereitungen beteiligen: Schüler, Eltern, Firmen, Ehemalige.

„Es ist toll, wenn Ehemalige uns mit leuchtenden Augen erzählen, was sie jetzt machen“, sagt Peggy Hoppert. Die stellvertretende Direktorin, zudem Stammkursleiterin in der zwölften Klasse, ist begeistert von den Begegnungen, die sie regelmäßig bei den Bällen hat. „Schüler sind wie unsere Familie, schließlich sehen wir sie jeden Tag“, betont die Pädagogin, die die Tanzveranstaltung am Jahresende noch aus einem anderen Grund spitze findet. „Hier erleben wir die Jugendlichen mal anders. Im Matheunterricht ringen sie mit den Aufgaben, aber hier sehen wir eine ganz andere Seite von ihnen“, so Peggy Hoppert, die es immer wieder faszinierend findet, die jungen Leute auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu beobachten.

