Kleine Erfolge feiern

Von Philipp Brendel



Schmölln. Jedes neue Jahr das gleiche Spiel: Viele Leute starten mit guten Vorsätzen, gerade um den angefutterten Kilos der Weihnachtsfeiertage zu Leibe zu rücken. Doch von den gut gemeinten Vorsätzen bleibt im Laufe des Jahres oftmals nicht viel übrig. Welche Tipps hat die Fitnesstrainerin parat, um sich das Jahr über zu motivieren?



Kommt es bei Ihnen vermehrt zu Anfragen zu Beginn des Jahres für Trainingsstunden?



Es hat nicht unbedingt etwas mit dem Januar zu tun. Auf Empfehlung kommen Menschen zu mir und möchten auf jeden Fall etwas für sich tun. Da sind die Leute besonders zu Beginn des Jahres sensibel dafür. Zurzeit ist es für mich entscheidend den sozialen Kontakt zu meinen Kunden zu halten, auch wenn man sich nicht sehen kann. Einzeltraining ist immer noch etwas anderes als das Training im Fitnessstudio. Wenn jemand ein ganz klares Ziel umsetzen will, dann ist das unabhängig von der Jahreszeit. Deswegen biete ich jederzeit auch Schnuppertermine mit einem Gesundheits-Scheck an.



Mit welchen Vorsätzen und Wünschen kommen die Leute meistens zu Ihnen?



Vermehrt gibt es den Wunsch nach Rückenfitness. Das betrifft gerade die Leute die viel im Home-Office sitzen. Manche Kunden kommen mit relativ unspezifischen Vorstellungen und sagen einfach, dass sie fitter werden wollen. Da müssen wir gemeinsam ein Ziel definieren. Es läuft meist auf Kraftaufbau hinaus. Bei fast jeder Person steht auch das Gewichtsmanagement im Vordergrund. Sprich: Die meisten wollen abnehmen. Der Schwerpunkt meiner Kunden liegt beim Kraftaufbau, bei der Beweglichkeit und der Gewichtsreduktion. Diese Schwerpunkte sind jedoch noch sehr allgemein gefasst. Diese müssen spezifischer werden. Beispielsweise kann es beim Kraftaufbau um Verschiedenes gehen: Möchte man in einer bestimmten Zeit mehr Kniebeuge schaffen oder will man die Kniebeuge mit mehr Belastung schaffen.



Was kann getan werden, wenn die Motivation nachlässt?



Jeder sollte für sich ganz klar fragen: Warum will ich das machen? Ziele können gesetzt und aufgeschrieben werden. Bekannte können mit in das Vorhaben einbezogen werden, die einem eine Rückmeldung geben können. Aus meiner Sicht ist die Belohnung das Schönste. Wo sieht man sich am Ende des Zieles? Was möchte man sich gönnen? Wichtig ist dabei, dass man es sich vorstellen und auch fühlen kann. So kann man sich am Ende fragen: Kannst du fühlen, dass deine Knieschmerzen weg sind? Kannst spüren, dass du mit deiner Kraft länger durchhältst? Ich höre meinen Kunden viel zu und versuche Stärken herauszufinden. Jeder Mensch hat Stärken. Wenn man mit diesen Stärken arbeitet, ist das eine ganz andere Motivation. Jeder kleine Erfolg, kann gefeiert werden.