Am 20. September, Weltkindertag, sind auf Burg Posterstein die Steckenpferde los.

Posterstein. Am 20. September wird auf Burg Posterstein das Steckenpferdturnier veranstaltet.

Kleine Ritter ziehen in den „Kampf“

Zum zweiten Steckenpferdturnier lädt das Museum Burg Posterstein zum Weltkindertag, 20. September, ein. Hier beweisen junge Ritter in drei Disziplinen ihr Können. Eine Jury bewertet die Darbietungen, in denen es um Schnelligkeit, Geschick und Eleganz auf dem Steckenpferd geht. Das Turnier findet auf dem Platz vor der Burg und nur bei trockenem Wetter statt.

Ab 9.30 Uhr können sich die Teilnehmer auf dem Burghof registrieren lassen. Die Zeit bis Turnierbeginn vertreibt man sich am besten in der Familien-Ausstellung „Die Kinderburg“, auf dem 25 Meter hohen Burgturm und mit Armbrustschießen auf dem Burghof. Die Gefolgschaft zu Postersteinpräsentiert ihre Waffen. Turnierbeginn ist 11.30 Uhr für kleinere Ritter bis sechs Jahre. Im Anschluss zeigen die größeren Kinder ihr Können. Für ihren Mut erhalten alle eine Urkunde. Im vergangenen Jahr gingen rund 50 tapfere Ritter an den Start.