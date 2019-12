Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine und große Überraschungen

Die Weihnachtswoche geht zu Ende. Wohl an den meisten Orten wird sie eine fröhliche gewesen sein und eine, in der Besinnlichkeit groß geschrieben wurde. Dazu trugen kleine und große Überraschungen bei. Für die sorgten nicht nur die Lieben unterm heimischen Tannenbaum. In Vollmershain beispielsweise bescherte eine Weihnachtsmannbrigade alle Kinder im Dorf schon früh am Weihnachtsmorgen. Eine schöne Tradition, die in der Gemeinde seit 25 Jahren gepflegt wird. Dass das so bleibt, ist ziemlich sicher. Schließlich haben Brigadier Gerd Junghanns und all seine jugendlichen Helfer jede Menge Spaß bei dieser „Arbeit“.

Eine Überraschung besonderer Art hielten indes die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental für die Stadt Schmölln bereit. Die VG-Verwaltung zieht weg aus Nöbdenitz. Ohne Not zwar, aber das Dorf ist seit Januar 2019 Ortsteil der Sprottestadt. Der neue Sitz ist mit dem Herrenhaus im Nachbarort ein wirklich repräsentativer. Für ihre neuen Mieter macht die Gemeinde Posterstein dann auch gerne Abstriche am Nutzungskonzept „Gemeinsam, nicht einsam“. Eine Ferienwohnung, der Platz für die Brauerei, ein kleiner Raum und der künftige Salon als Treffpunkt für Herrenhausbewohner und -gäste sind jetzt für acht Verwaltungsangestellte, die VG-Chefin und ein Archiv reserviert. Klar ist, dass mit dieser ungeplanten Nutzung nachgebessert werden muss an der frisch sanierten Immobilie. Wie viel das kosten wird? Postersteins Bürgermeister Stefan Jakubek weiß es noch nicht. Er ist sich jedoch sicher, dass die für Verwaltungszwecke perfekt ausgestatteten Alternativräume im einstigen Druckzentrum Löbichau – dort vermietet Präzisionsoptik Gera (POG) – völlig ungeeignet sind. Aus emotionalen Gründen. Ob der Umzugsbeschluss weg aus Nöbdenitz und rein ins Herrenhaus absolut objektiv fiel? Fest steht jedenfalls, dass die Quittung der Otto Normalverbraucher zahlt, wenn Posterstein für die Nachrüstung des denkmalgeschützten Baus nochmals Geld in die Hand nehmen muss, damit die VG-Verwaltung ihre Arbeit aufnehmen kann.