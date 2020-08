Kleiner Brand vor Amtsgericht - Einbrecher in Firma, Baumschule und Tankstelle

Kleiner Brand vor Amtsgericht

Gegen 23 Uhr am Freitag fiel Beamten während der Streifenfahrt auf, dass es an der Tür des Amtsgerichtes Altenburg in der Burgstraße wohl brennt. Unverzüglich eilten die Beamten herbei und löschten die an der Tür liegenden und in Brand geratenen Zeitungen. Trotz schnellen Einschreitens der Beamten entstand leichter Schaden an der Tür. Die Altenburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu wenden.

Latten, Zimmermannsböcke sowie Plastikwaschbecken gestohlen

Im Zeitraum vom 20. zum 21. August drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Karl-Marx-Straße in Rositz. Von dort stahlen sie diverse Baumaterialien (u.a. Pakete mit Dachlatten, Zimmermannsböcke sowie Plastikwaschbecken) und entkamen unerkannt. Für die Ermittlungen sucht die Altenburger Polizei nach Zeugenhinweisen und nimmt diese unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Rasentraktor gestohlen

In der Nacht zu Sonntag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände einer Baumschule in der Rochlitzer Straße in Windischleuba ein. Anschließend stahlen die Einbrechen einen hochwertigen Rasentraktor, welche in einem Lagerhaus der Baumschule abgestellt war. Gegen 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag flüchteten sie schließlich mit einem Pkw von Gelände. Davon wurden die Eigentümer der Baumschule wach und versuchten das flüchtige Fahrzeug zu verfolgen.

Die hinzugerufenen Polizei fahndete unverzüglich nach dem flüchtigen Einbrecher. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei in Altenburg sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug oder gar dem Verbleib des roten Rasentraktors der Marke Benassi geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) oder 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu melden.

Einbrecher in Tankstelle flüchtet mit Fahrrad

Die Altenburger Polizei hat seit Nacht zu Montag die Ermittlungen zum Einbruch in eine Tankstelle in Meuselwitz aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drang ein bislang unbekannter Täter gegen 2 Uhr gewaltsam in die Räume der Tankstelle in der Altenburger Straße ein und verursachte dabei nicht unerheblichen Sachschaden.

Von dort stahl er mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Trotz eingeleiteter Fahndung nach dem Flüchtigen konnte dieser nicht gestellt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

