Kleiner Festplatz in Altenburg wird komplett umgestaltet

Altenburg. Klettergeräte für die Kleinen, Trimm-Dich-Pfad für Ältere und Platz zum Picknicken laden zum Großen Teich ein

Alles neu macht der Mai? Für den kleinen Festplatz am Großen Teich stimmt die bekannte Liedzeile jedenfalls. Anfang des Monats haben auf dem Areal aufwändige Bauarbeiten begonnen. Erklärtes Ziel der Stadtverwaltung ist die Schaffung eines attraktiven Aufenthaltsbereichs für Jung und Alt, der Gelegenheiten zur sportlichen Betätigung, zu vergnügtem Spiel und zum geselligen Beisammensein bietet.

Die Gestaltung des kleinen Festplatzes ist ein wichtiger Schritt zur Aufwertung des Areals Am Großen Teich, dessen Entwicklung eine der drei Säulen bildet, auf denen die Vision zur Stadtentwicklung „Altenburg 2030“ von Oberbürgermeister André Neumann (CDU) fußt. Der kleine Festplatz soll künftig Menschen jeden Alters zusammenführen. Ein Kletterwürfel für die Kleinsten, für größere Kinder wird ein ungewöhnliches Spielgerät errichtet, für Senioren werden spezielle Fitnessgeräte aufgebaut. Jugendliche und sportliche Erwachsene können Basketball, Volleyball oder Tischtennis spielen.

Treffpunkt füralle Altersgruppen

Dass der zwischen der Schwimmhalle und dem kleinen Festplatz gelegene Skaterplatz erweitert worden ist, komplettiert das Bild. Einladend soll der Kleine Festplatz auch für jene Altenburger sein, die einfach einen öffentlichen Treffpunkt mit einer hohen Aufenthaltsqualität suchen. Daher gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten mit Beschattung sowie Papierkörbe. Darüber hinaus wird es einen Platz zum Picknicken geben. Wenn die Arbeiten auf dem kleinen Festplatz geschafft sind, sollen sich dort bei schönem Sommerwetter Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern gleichermaßen wohlfühlen. Die Umgestaltung soll Ende Juli abgeschlossen werden, damit das Areal im August seiner Bestimmung übergeben werden kann. Für die Gesamtmaßnahme stehen insgesamt rund 330.000 Euro zur Verfügung, circa 245.000 Euro davon sind Fördermittel. Um Vandalismus vorzubeugen, ist bereits eine Videoüberwachung durch die Stadt beantragt.

Neuer Weg verbindet großen und kleinen Festplatz

Dank reger Spendentätigkeit von Bürgern und Unternehmen kann im Zuge der Festplatzgestaltung auch die Sitztreppe erneuert werden. Bislang sind dafür rund 5500 Euro gespendet worden – was zeigt, dass das Projekt auf breite Zustimmung gestoßen ist. Die in die Jahre gekommene Stufenanlage, die von der Promenade zum Festplatz führt, soll in eine Sitztreppe verwandelt werden, die zum Verweilen einlädt. Auf den obersten fünf Stufen sollen Sitzhölzer aufgebracht werden, insgesamt etwa 75 Meter. Weil das Material robust sein muss, wird der laufende Meter etwa 100 Euro kosten. Wer 100 Euro spendet, dessen Name wird dann bei der Errichtung der Sitztreppe auf einem Schild angegeben, heißt es in einer Pressemitteilung

Weitere Verbesserungen betreffen die Wege und Wegeverbindungen. So soll die Promenade, die von der Teichvorstadt an der Schwimmhalle vorbei zum Festplatz führt, asphaltiert werden. Der Große und der kleine Festplatz sollen zudem durch einen barrierefreien Weg, der hinter der Schwimmhalle entlangführt, miteinander verbunden werden. Und im kommenden Jahr wird das nächste Projekt auf dem großen Festplatz realisiert: Dort soll ein Platz für nicht motorisierte Biker entstehen.

Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, wendet sich telefonisch an die Stadtwirtschaft 03447/594 640 oder sendet eine Mail mit dem Stichwort „Spende Sitztreppe“ an die Stadtverwaltung unter: info@stadt-altenburg.de.