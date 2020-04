Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleingärten in Schmölln sind gefragt

Der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite. Doch nicht jeder hat einen Balkon oder Garten. Der Wunsch nach einem Kleingarten zeigte sich daher in der letzten Zeit stark vermehrt. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

nd mehr denn je könne Gartenarbeit in dieser Zeit helfen, innerlich zur Ruhe zu kommen. Wie Wolfgang Preuß, der Präsident des Landesverbandes der Thüringer Kleingärtner, sagt, gebe es seit einigen Wochen bedeutend mehr Anfragen, insbesondere in den Ballungsräumen Jena und Erfurt. Hingegen gebe es im ländlichen Raum ein Überangebot an Kleingärten.

Verwaltungsmitarbeiter vermitteln

Auch in Schmölln gibt es viele Kleingartenanlagen. Und dort gibt es noch freie Plätze. „Wir möchten in dieser Zeit den Kleingarteninteressierten und den Gartenvereinen bei der Vermittlung helfen,“ sagt Bürgermeister Sven Schrade (SPD).

Für die Vereine biete das Amtsblatt Platz zur Veröffentlichung. Vereinsvorsitzende können sich melden unter: amtsblatt@schmoelln.de.

Weiterhin können Kontakte für Privatpersonen direkt von der Verwaltung vermittelt werden.

Nachfragen bitte an Telefon: 034491 / 761 21 oder per E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@schmoelln.de