Kleinstädte im Altenburger Land nachhaltig entwickeln

Schmölln. Zwischenbilanz zum Forschungsprojekt ISDN in Schmölln. Veranstaltung am Donnerstag, 8. Dezember.

Seit Juli 2021 führt die Stadt Schmölln im Städteverbund mit der Stadt Gößnitz gemeinsam mit der Universität Kassel das wissenschaftliche Forschungsprojekt ISDN – Integrierte Strategie für Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit in ländlichen Räumen – durch. Nun ist es Zeit für eine Zwischenbilanz.

In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt wird untersucht, wie Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit in die Stadtentwicklungsprozesse einer Kleinstadt integriert werden können. Ziel ist es, das Instrument des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) aus der Städtebauförderung weiterzuentwickeln und so auf bessere Art und Weise eine Strategie zu erarbeiten, welche die Themen der Transformation mit einer auch Dörfer umfassenden kommunalen (Stadt-)entwicklungspolitik verknüpft und nicht nur für Schmölln und Gößnitz als Leitfaden zur Umsetzung von Projekten und Maßnahmen dienen kann.

Im Rahmen dessen wurden in den vergangenen Monaten Interviews, Workshops und städtebauliche Bestandsaufnahmen in Schmölln und Gößnitz durchgeführt, deren Ergebnisse nun vorgestellt werden sollen.

Zudem werden die Themen und die Rolle von Stadtentwicklungsinstrumenten und der Städtebauförderung in Kleinstädten in einem Gespräch zwischen Arvid Krüger, wissenschaftlicher Projektleiter von der Universität Kassel, und Sören Bartol, dem Parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, diskutiert. Zu der Veranstaltung am Donnerstag, 8. Dezember, 14 bis 15 Uhr, im Sparkassensaal, Amtsplatz 3 in Schmölln, sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Laut der Internetseite kommunen-innovativ.de/isdn verknüpft ISDN die Herausforderungen von Daseinsvorsorge und klimaangepasster Entwicklung. Dazu werde ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) weiterentwickelt. ISEKs gibt es seit rund 20 Jahren. „Durch städtebauliche Strategien sollen unter anderem demografische Veränderungen gesteuert werden“, heißt es. Das ISDN-Team plant, die Instrumente des ISEK mit Nachhaltigkeit und Daseinsvorsorge zu verknüpfen.

Zunächst werden mit Hilfe von Interviews, Fallanalysen und städtebaulichen Bestandsaufnahmen bestehende Herausforderungen analysiert. Dies geschieht in fünf lokalen Netzwerken. Diese sind: Stadt und Dorf als gleichberechtigte Komponenten von Heimat; Stadt der kurzen Wege in der Fläche; Gewerbeentwicklung im Einklang mit Flächensparzielen; Interkommunale und innovative Bildungslandschaft; Gesundheitsinfrastruktur als gemeindliche Aufgabe.

Im Anschluss verarbeitet ISDN dann die Ergebnisse zu einem Konzept, das in Schmölln und Gößnitz stattfindet. Die Strategie von ISDN diene als Leitfaden für unterschiedliche Entwicklungsprojekte. Mit der Landesregierung Thüringens werde die Übertragbarkeit einer Weiterentwicklung der Gemeindestruktur des Landes erörtert.