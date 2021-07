Klezmer-Duo im Altenburger Paul-Gustavus-Haus

Das Klezmer-Duo „Socalled & Mark Kovnatskiy“ spielt am 1. August in Altenburg.

Altenburg. Der Yiddish Summer Weimar ist auch 2021 wieder zu Gast in Altenburg.

Bereits zum vierten Mal wird das Paul-Gustavus-Haus Altenburg zur Außenstelle vom Yiddish Summer Weimar.

Eines der weltweit wichtigsten Sommerfestivals für traditionelle und zeitgenössische jiddische Kultur macht mit dem deutsch-kanadischen Klezmer-Duo „Socalled & Mark Kovnatskiy“ am Sonntag, 1. August, um 18 Uhr Station in der Skatstadt, genauer gesagt auf der Open-Air-Bühne am Paul-Gustavus-Haus, Wallstraße 29.

Unterschiede treffen aufeinander

Zu erleben sein werden dann Josh „Socalled“ Dolgin (Kanada) mit Gesang, Klavier und Akkordeon sowie Mark Kovnatskiy (Deutschland) an der Violine. Der Eintritt zum Konzert (Einlass ab 17 Uhr) ist frei, aber Spenden für die Künstler sind willkommen.

In dem Versroman „Eugene Onegin“ des russischen Dichters Puschkin findet sich der folgende Satz: „Keine zwei Männer waren je unterschiedlicher, wie Stein und Wasser, Eis und Flamme.“ Diese Formulierung beschreibt das Duo des kanadischen Multi-Instrumentalisten, Komponisten, Rappers und Sängers Joshua „Socalled“ Dolgin und des in Hamburg lebenden Violinisten und Komponisten Mark Kovnatskiy perfekt.

Joshua Dolgin ist einer der führenden Interpreten einer neuen Welle jiddischer Musik und er ist für seinen eklektischen Mix aus Hip Hop, Klezmer und anderen Stilen wie drum & bass und Folk-Musik bekannt. Er tritt sowohl mit seinen eigenen Projekten als auch als Musiker bei Projekten wie Klezmer Madness und Abraham Inc. auf, außerdem komponierte er die Musik zu dem Musical „The Season“.

Währenddessen wird Mark Kovnatskiy eher als ein Vertreter des traditionellen Klangs der Klezmer-Musik geschätzt. Er kombiniert das Spiel der traditionellen Klezmorim mit dem Einfluss der russischen Geigenschule, komponiert aber auch neue Klezmer-Melodien im traditionellen Stil der osteuropäisch-jüdischen Musik, die von Musikern vieler Sparten auf der ganzen Welt gespielt werden.

Diese Musiker werden die Zuhörer auf eine Reise durch die Welt der jiddischen Musik mitnehmen.