Klima-Messe in Altenburg: Lohnt sich Sonnenenergie für mich?

Der Solarpark in Ronneburg bei seiner Eröffnung 2012. Ob künftig ein paar kleinere Solarmodule das eigene Dach zu Hause zieren, kann man sich am Wochenende überlegen.

Altenburg. Das Solarpaket der Bundesregierung ist in Altenburg mit seinen konkreten Maßnahmen und Auswirkungen auf den Alltag zu sehen.

Pünktlich zur Verabschiedung des Solarpakets im Deutschen Bundestag eröffnet am Wochenende in Altenburg die Klima-Messe im Goldenen Pflug ihre Tore.

Auf der vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz und der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur Thega in Zusammenarbeit mit der Stadt Altenburg veranstalteten Ausstellung präsentieren unter anderem verschiedene Anbieter von Solaranlagen für Balkon, Carport und Dächer aller Größen ihr Produkt- und Dienstleistungsspektrum.

Neben verschiedenen Modulen zeigen die ausstellenden Firmen nicht nur Wechselrichter, Steuerungen und Speicherlösungen, sondern beraten auch individuell zu den konkreten Montagearten. Dazu kann über das Solar-Portal der Thega vor Ort ermittelt werden, in wie weit das eigene Haus (oder der eigene Balkon) für eine Photovoltaik-Anlage geeignet ist, wie viele Module empfehlenswert sind und mit welchen Erträgen man rechnen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt der Messe liegt im Bereich Wärmepumpen. Hier präsentieren international und national führende Unternehmen die gesamte Bandbreite und neueste Entwicklungen – sowohl im Hinblick auf Technik als auch auf Größe.

In Dänemark sind Wärmepumpen schon seit dem Jahr 2014 Standard. Seitdem sind dort hunderttausende moderner Wärmepumpen installiert worden. Sehr viele davon von eben jenen Anbietern, die an diesem Wochenende ihr aktuelles Portfolio im Goldenen Pflug präsentieren.

Außerdem ist auf der Messe ein junges Startup-Unternehmen aus Jena vertreten, das es Anfang des Jahres mit einem vom Thüringer Umweltministerium geförderten Projekt bundesweit in die Medien geschafft hat: In einer Plattenbau-Siedlung in Stadtroda ist ein Wohnblock mit 144 Einheiten sowohl klima- als auch warmmietneutral energetisch saniert worden. Eines der Geheimnisse dahinter ist die effektive Nutzung der Abwärme von Haushaltsabwässern für die Beheizung der Wohnungen – ein Thema, welches insbesondere für die Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften in Ostdeutschland sehr spannend ist.

Die Klima-Messe im Rahmen des diesjährigen „Klimasommers“ wird am Samstag, 19. August, um 11 Uhr eröffnet. Sie hat Samstag bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.