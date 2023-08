Klima-Messe in Altenburg: Was beachtet werden muss beim Heizungstausch

Altenburg. Zu der Messe wird am Samstag, 19. August, und Sonntag, 20. August, eingeladen.

Passt eine Wärmepumpe zu meinem Haus? Rechnet sich eine Photovoltaikanlage? Und welche Fördermittel gibt es eigentlich noch? Diese Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale Thüringen am Samstag, 19. August, und Sonntag, 20. August, auf der Klima-Messe in Altenburg. Die Messe findet im Goldenen Pflug statt. Sie ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet.

Am Stand der Verbraucherzentrale erfahren die Ratsuchenden, welche Heiztechnik zu ihrem Haus passt und was es bei einem Heizungstausch zu beachten gibt. Zudem erklären die Experten, welche Fördermittel aktuell für eine energieeffiziente Sanierung des Eigenheims zur Verfügung stehen. Auch Fragen zum Thema Anbieterwechsel sowie zur Heizkostenabrechnung beantwortet die Verbraucherzentrale.

Die Klima-Messe ist eine gemeinsame Veranstaltung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz, der Thüringer Energie- und Green-Tech-Agentur Thega sowie der Stadt Altenburg. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Thega sind in Thüringen auch die Vor-Ort-Termine bei den Ratsuchenden zu Hause kostenfrei.