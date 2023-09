Klinikpersonal aus Altenburg protestiert in Berlin

Altenburg. Mitarbeitende des Klinikums Altenburger Land nehmen an bundesweitem Protesttag in der Hauptstadt teil. Das sind die Probleme und die Forderungen.

Rund 20 Mitarbeitende des Klinikums Altenburger Land hätten am zurückliegenden Mittwoch, am Weltkindertag, einen angenehmen Feiertag im Kreise ihrer Familien verbringen können.

Stattdessen fuhren sie aber zum bundesweiten Protesttag unter dem Motto „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ nach Berlin. Mit dem bundesweiten Protesttag und einer Zentralkundgebung in Berlin machten die Krankenhäuser am 20. September so auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam. In verschiedenen Bundesländern gab es zudem Protestkundgebungen mit insgesamt mehr als 10.000 Demonstrierenden.

Krankenhäuser fordern schnellen Kostenausgleich

Die Krankenhäuser fordern einen schnellstmöglichen Ausgleich der drastisch gestiegenen Kosten. Die inflationsbedingte Kostenentwicklung und die nicht refinanzierten Mehrkosten der Tarifabschlüsse bringen die Krankenhäuser in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es brauche daher dringend eine faire Krankenhausfinanzierung, so die Forderung.

Die Koalitionsfraktionen im Bund wüssten seit Langem um die prekäre Situation der Krankenhäuser – aber sie würden nicht handeln und damit den kalten Strukturwandel befördern – auch im Freistaat Thüringen. „Die wohnortnahe Patientenversorgung durch Krankenhäuser ist ein elementarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung und muss gerade in einem Flächenland wie Thüringen aufrechterhalten werden. Uns drohen perspektivisch drastische Versorgungseinschränkungen, wenn der Inflations- und Tarifausgleich für die Krankenhäuser nicht zeitnah eingeführt wird. Die Krankenhausfinanzierung muss durch den Bund nachgebessert werden, schnellstmöglich“, so das Fazit der Vorstandsvorsitzenden der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen und Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Gundula Werner.

Inflationsbedingte Mehrkosten können kaum getragen werden

Auch in ihrer Funktion als Vizepräsidentin der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) gewinnt sie laufend neue Einblicke in das komplexe Thema der Krankenhausfinanzierung. Inflationsbedingte Mehrkosten, wie bei Material, externen Dienstleistern oder Lebensmitteln treffen die Kliniken weiterhin mit großer Wucht. Die Krankenhäuser haben keine Möglichkeit, die gestiegenen Preise weiterzugeben. Die gesetzliche Refinanzierung der Preissteigerungen der Kliniken ist für das Jahr 2023 bei 4,3 Prozent gesetzlich gedeckelt. Die Inflation und die Tarifentwicklung liegen aber weit darüber.

Darüber machen sich auch die Kolleginnen und Kollegen am Klinikum Altenburger Land Sorgen. Sie nahmen am Protest teil, weil ihnen ihr Krankenhaus wichtig ist und sie auf die Missstände der neuen Krankenhausreform aufmerksam machen wollten.

Die kämpferische Stimmung auf dem Platz unter dem Brandenburger Tor war beeindruckend. Vertreterinnen und Vertreter vieler Berufsgruppen im Krankenhaus brachten auf der Bühne ihre Nöte zum Ausdruck. Die Mitarbeitenden des Klinikums Altenburger Land verbindet nun die Erwartung, dass sie vom Gesundheitsminister und dieser Regierung mit ihrem Protest ernst genommen werden.