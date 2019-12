Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klinikseelsorgerin nun auch für Schmölln zuständig

Ab 1. Januar wird die Pastorin und Krankenhausseelsorgerin Christine Hauskeller mit einer Dreiviertel-Stelle im Klinikum Altenburger Land, inklusive Standort Schmölln mit der Palliativstation, und mit einer Viertel-Stelle für die Einrichtungen der Horizonte gGmbH tätig sein.

Im Gottesdienst am 20. Dezember um 15 Uhr wird Hauskeller von der Verantwortung für die Seelsorge an den Patienten in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik entpflichtet werden. Der Gottesdienst im Andachtsraum der Klinik für Psychiatrie, Zeitzer Straße 28, in Altenburg, ist öffentlich. Alle Interessierten sind eingeladen.

Im Gottesdienst am 8. Januar um 10 Uhr im Andachtsraum des Klinikum Altenburger Land wird die promovierte Pastorin mit den um den Standort Schmölln erweiterten Dienstauftrag im Klinikum betraut werden. Auch zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten eingeladen.

Die Klinikseelsorge für die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik wird bis zur endgültigen Neubesetzung der Stelle befristet bis zum 31. Dezember 2020 von zwei Theologen aus Leipzig übernommen.