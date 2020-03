Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klinikum Altenburg ist Partner der Eispiraten

Die Eispiraten Crimmitschau haben mit dem Klinikum Altenburger Land einen starken Partner im Bereich der medizinischen Versorgung gewonnen.

Bereits seit mehreren Jahren gibt es zwischen dem Klinikum und den Crimmitschauern eine enge Zusammenarbeit rund um die medizinische Betreuung der Spieler. Die Partnerschaft zwischen dem Klinikum und dem Eishockey-Zweitligisten wurde nun mit einem Kooperationsvertrag besiegelt.

Medizinische Betreuung ein wichtiger Baustein im Profigeschäft

„Wir sind ständig bemüht, uns weiter zu optimieren. Die medizinische Betreuung ist im heutigen Profigeschäft ein wichtiger Baustein geworden, der unter anderem auch ein Grundstein für den sportlichen Erfolg darstellt“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann und weiter: „Wir freuen uns, mit dem Klinikum Altenburger Land einen wichtigen Partner in diesem Bereich gefunden zu haben und hoffen auf eine erfolgreiche Kooperation in der Zukunft“.

Spieler oft Patienten in Altenburg

„Wir sind gern Unterstützer der Eispiraten Crimmitschau. Schon oft wurden Spieler der Eispiraten Crimmitschau im Klinikum in Altenburg behandelt, operiert und fanden in der Klinik für Ambulante Rehabilitation die notwendige Unterstützung zurück in den Trainingszustand“, so Gundula Werner,Geschäftsführerin des Klinikums.

Insbesondere die Behandlung von Leistungssportlern erfordere spezielle Erfahrung und Qualifikation, damit die Sportler möglichst schnell ihre Leistungsfähigkeit zurück erlangen. Auf diese könne Hendrik Baum,Leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie/Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie und Sportmedizin verweisen. Er ist seit etlichen Jahren neben Matthias Modes Teil des Eispiraten-Ärzteteams. Auf der Grundlage der erfolgreichen Behandlung der Spieler bestehe seit geraumer Zeit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem westsächsischen Club und dem Klinikum Altenburger Land.