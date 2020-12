Das Traditionsunternehmen Wolf ehrt langjährige und besonders engagierte Mitarbeiter.

123 Mitarbeiter an den Standorten Schwandorf, Schmölln und Nürnberg/Burglengenfeld dürfen sich in diesem Jahr über ihr Jubiläum bei Wolf freuen. Gemeinsam kommen die Jubilare auf knapp 2600 Jahre Betriebszugehörigkeit. „Das zeigt, dass im Familienunternehmen Wolf Arbeitsklima und Miteinander stimmen. Als verlässlicher Arbeitgeber schätzen wir die Treue unserer Mitarbeiter sehr“, freut sich Christian Wolf, Geschäftsführer der Firmengruppe.

Innovation wird belohnt

Dienstältester ist mit 40 Jahren im Unternehmen Reinhard Friedrich. Auf 35 Jahre bei Wolf blicken Thomas Auers,Rudolf Burger, Dieter Felsmann, Johannes Fischer und Michael Köppl vom Standort Schwandorf sowie Sultan Ok und Harald Schütze vom Standort Nürnberg/Burglengenfeld zurück. Ihre 30-jährige Betriebszugehörigkeit feiern am Standort Schwandorf Gueldane Coban, Jolanta Däs, Markus Dietl, Erwin Käsbauer, Lucia Niedermeier und Christine Straller, in Nürnberg Simon Gemählich und in Schmölln Marco Heuschild, Jens Taenzer und Mario Veit.

32 Mitarbeiter sind seit 25 Jahren im Unternehmen, 39 seit 20 Jahren, 18 seit 15 Jahren und 16 seit zehn Jahren. „Es erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit, dass so viele schon lange bei uns sind“, betont Wolf. Den Jubilaren wurden Urkunden und Präsente übergeben.

Zudem wurden Mitarbeiter für erfolgreiche Vorschläge und Ideen, die Verbesserungen, wie Zeit- und Kostenersparnis, brachten, ausgezeichnet: in Schmölln Sven Roth, Mario Dietzel und Nico Bohnenberg. Es gab einen Scheck und einen Pokal.