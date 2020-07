Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knappen-Training auf Burg Posterstein

In den Sommerferien vom 18. Juli bis 30. August wird auf Burg Posterstein aufgerüstet: Im Theorie-Teil fürs Ritter-Gefolge gehen Ferienkinder der Frage auf den Grund, mit welchen Waffen im Mittelalter gekämpft wurde, heißt es nun in einer Mitteilung.

Themen wie „Was wiegt ein Kettenhemd?“ und „Wer durfte Ritterwerden?“ stehen dabei genauso im Mittelpunkt. Natürlich gibt es in der Ausstellung des Museums auch historische Waffen zu bestaunen. Auf dem Burghof besteht die Möglichkeit, bei einem kleinen „Training für moderne Ritter“ selbst die Muskeln spielen zu lassen. In der Familien-Ausstellung „Die Kinderburg“ kann man die 800 Jahre Burg vom Verlies bis auf den 25 Meter hohen Turm interaktiv erkunden.

Zudem können angehende Ritter in den Ferien ihr eigenes Schwert basteln und so mittelalterlichen Romanen nacheifern, in dem besondere Waffen sogar eigene Namen erhielten. Wer nicht vor Ort basteln kann oder will, kann sich ein Bastel-Set mitnehmen und das Schwert in aller Ruhe daheim gestalten.

Das Bastel-Angebot findet am 29. Juli. um 10.30 und 14.30 Uhr statt und dauert etwa 30 Minuten bis eine Stunde. Unkosten-Beitrag: zehn Euro (inklusive Schwert). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weswegen eine Anmeldung unter Telefon 034496/22 595 oder der E-Mail-Adresse: info@burg-posterstein.de nötig ist.

Wismut-Schau

noch bis Mitte Juli

Doch auch für Erwachsene gibt es auf Burg Posterstein einiges zu sehen und zu erleben. Nur noch bis 19. Juli wird dort die Ausstellung „Landschaft nach der Wismut“ gezeigt. Der Landshuter Fotograf Karl-Heinz Rothenberger hielt von der Wismut geformte Landschaften aufeindrucksvollen Fotografien fest.

Insgesamt 16 Mal besuchte er nach 1998 mit Führung durch die Wismut GmbH die ehemaligen Uranerzabbaustätten in der Region Ronneburg. Dreißig Jahre nach dem Ende des Uranbergbaus in der DDR sind nun Rothenbergs Bilder in einer Fotoausstellung zu sehen, die die ehemaligen Tagebau-Orte von der Rekultivierung über die Buga 2007 bis heute zeigt.

Zur Schau gibt es eine digitale Erweiterung mit Hintergründen zum Thema. Dabei werden nicht nur die Ausstellungsidee und der Fotograf vorgestellt, sondern auch die Geschichte des Uranerzabbaus in Thüringen und Sachsen sowie aktuelle Entwicklungen. Diese Erweiterung ist unter www.blog.burg-posterstein.de/landschaft-nach-der-wismut zu finden.

Neue Ausstellung

ab Anfang August

Am 2. August soll dann in den Räumlichkeiten der Burg eine neue Schau eröffnet werden. Der 65-jährige Künstler Peter Zaumseil aus Elsterberg im Vogtland und der 60-jährige Keramiker Ludwig Laser aus Berga

Keramik von Ludwig Laser aus Berga, der ab August ausstellt Foto: Burg Posterstein

im Landkreis Greiz feiern mit der Ausstellung gemeinsam ihren 125. Geburtstag. Sie geben auf Burg Posterstein einen umfangreichen Einblick in ihr Schaffen. Die Kunstausstellung zeigt Malerei, Holzschnitte und Grafiken und Keramik. Zur Kunstausstellung erscheint ein Katalog.

Das Museumsteam plant, die Ausstellungseröffnung live im Internet zu streamen und danach durch festgelegte Zeitfenster, über den ganzen Tag verteilt, allen Interessierten den Kontakt mit den Künstlern und ihren Werken zu ermöglichen.

Das Museum weist aber darauf hin, dass die Auflagen durch die Corona-Pandemie weiterhin zu beachten sind. Ein Mund-und-Nasenschutz muss getragen werden und die Hände müssen vor dem Besuch desinfiziert werden. Gäste mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt und es dürfen sich maximal 30 Gäste in der Burg aufhalten. Des Weiteren ist das Museum dazu verpflichtet, Besucherdaten wie Name, Adresse und Telefonnummer abzufragen und vier Wochen lang aufzubewahren. Sinn und Zweck der behördlichen Anordnung ist es, mögliche Ansteckungsketten zu erkennen. Das Museum bittet um Verständnis.