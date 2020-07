Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Koberbachtalsperre: Fachjury hat sich entschieden

Die Fachjury aus Landschaftsarchitekten und Stadtverwaltung in Werdau hat entschieden, jetzt stehen die Gewinner des groß angelegten Studentenwettbewerbes zur Entwicklung des Naherholungsgebietes Koberbachtalsperre fest.

Ins Leben gerufen worden war der im Oktober 2019 gemeinsam mit dem Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) und Stadt Werdau. Dank der engagierten Mitarbeit der Studierenden waren bis zum Abgabetermin insgesamt 23 Arbeiten eingereicht worden, erläutert André Kleber, Sprecher der Stadtverwaltung Werdau.

Arbeiten werden öffentlich ausgestellt

In der achtstündigen Jurysitzung in Werdau wurden in mehreren Durchläufen alle eingereichten Vorschläge auf Herz und Nieren begutachtet und bewertet von den Fachleuten. Im Ergebnis einigten sich die zwölf Juroren, die ausgelobten Preise an insgesamt vier Projektteams zu vergeben.

Nun fand die Siegerehrung statt. Sowohl die Erstplatzierten, Remigia Lippert und Henk Bodmann, als auch die beiden Gewinnerteams des dritten Platzes mit Janina Werner und Christoph Schmager sowie Saskia Schmitt und Martha Kindig waren gekommen. Sie alle studieren an der Fachhochschule Erfurt. Der Anerkennungspreis in diesem Wettbewerb ging wiederum an Studenten aus Dresden.

Der erste Platz war mit 1200 Euro dotiert. Die beiden Drittplatzierten erhielten je 600 Euro. In knapp zwei Wochen – am Samstag, 1. August, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr – werden dann alle Arbeiten im Koberbach-Centrum Langenhessen der Öffentlichkeit präsentiert.

Infrastruktur soll entwickelt werden

Mitte Oktober vergangenen Jahres war in Werdau der Startschuss für den Wettbewerb gefallen. Dutzende Studenten der Fachrichtung Landschaftsarchitektur der TU Dresden, der Hochschule Anhalt in Bernburg (FH) und der Fachhochschule Erfurt informierten sich über die Ausgangslage im Naherholungsgebiet an der Koberbachtalsperre in Werdau.

Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Lösungsansätzen, wie die touristische Infrastruktur rund um Strandbad, Campingplätze und ehemaliger Bungalow-Siedlung entwickelt werden könnte.