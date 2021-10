Kölner Künstler setzt „Postersteiner Stele“

Posterstein. Wolfgang Stöcker holt mit seinem Kunstprojekt Kulturorte im Lockdown in den öffentlichen Raum.

Der Kölner Künstler Wolfgang Stöcker hat seine neue Skulptur aufgebaut: „Die Postersteiner Stele“. Sie ist jetzt vor der Burg Posterstein zu sehen. Die Idee dazu entstand im Lockdown.

Stöcker dokumentierte zahlreiche geschlossene Museen aus ganz Deutschland fotografisch, darunter auch das Museum Burg Posterstein, das im zweiten Lockdown von November 2020 bis Juni 2021 sieben Monate geschlossen bleiben musste.

Die an unterschiedlichen Orten entstandenen Fotografien vermischt der Künstler miteinander und zeigt sie in Form von Skulpturen, Bildern oder Projektionen im öffentlichen Raum. So kommt es, dass derzeit Detailaufnahmen aus dem Museum Burg Posterstein an Paneelen an Kölner Balkonen hängen – und eben eine Stele auf dem Postersteiner Burgberg aufgestellt wurde.

Für sein Projekt, Kulturorte im Lockdown in den öffentlichen Raum zu holen, besuchte Stöcker seit April 2021 unter anderem das Museum Burg Posterstein, das Residenzschloss Altenburg, das Museum für Ur- und Frühgeschichte Halle, das Lembruck-Museum in Duisburg, das Arpmuseum in Rolandseck, das Museum Marta Herford, die Römertherme in Zülpich, Schloss Augustusburg in Brühl, das Museum Ludwig in Köln, das Stadtmuseum Lindau und das Kramer-Museum in Kempten.

Bekannt durch das Staubarchiv

Sein Blick auf diese Orte ist untypisch: Selten zeigt er ein Gebäude in seiner Gänze. Stattdessen dominieren Raumfluchten, Oberflächenstrukturen, Details und Ornamente.

„Die Postersteiner Stele“ besteht aus mehreren aufeinandergesetzten geometrischen Figuren, die der Künstler wetterfest mit den von ihm aufgenommenen Fotografien beklebt hat. Zusammengesetzt ergeben die Motive eine lebendige optisch-assoziative Mischung.

Der Kölner Künstler und die Mitarbeiter des Museums Burg Posterstein lernten sich bereits 2015 über die Social Media-Aktion „#kunstputz“ des Kölner Kultur-Kollektivs „Die Herbergsmütter“ kennen. Denn Wolfgang Stöcker ist vor allem als Betreiber des Internationalen Staubarchivs bekannt, wo er Staubproben aus historischen und kulturellen Orten aller Art auf künstlerisch-philosophische Weise dokumentiert, weiterverarbeitet und interpretiert.