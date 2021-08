In Altenburg wird gebaut.

Körnerstraße in Altenburg wird gesperrt

Altenburg. Grund dafür sind Reparaturarbeiten am Gehweg.

In der Zeit von Montag, 30. August, bis voraussichtlich zum 26. September wird die Körnerstraße in Altenburg für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung sind Reparaturarbeiten am Gehweg, heißt es.

Am Freitag, 3. September, komme es zur Sperrung der Melchior-Bauer-Gasse im Altenburger Ortsteil Lehnitzsch. Grund dafür seien Kanalinspektionen.