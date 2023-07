Kolumne: „Appsolut“ heiße Tipps für die Hitze

Katja Grieser über Schirm, smarte Hilfe und Melone.

Ich bin kein Fan von Hitze. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach etwas, das sie erträglicher macht. Heutzutage gibt es dafür Apps. Die Wetterapp etwa kündigt an, wann es Regen geben soll. Allerdings scheint sie sich nicht mit ihm abgestimmt zu haben. Wird mir am Morgen geraten, das Haus nicht ohne Schirm zu verlassen – prima, noch mehr zu schleppen –, hat die Sonne auf dem Display am Mittag die Regenwolken längst weggelacht.

Aber mein Handy hat mehr zu bieten. Die obligatorischen Hitze-Ernährungstipps ploppen immer wieder auf. Viel trinken soll ich. Find ich gut, die Cocktails in den proppevollen Biergärten sehen lecker aus. Also nichts wie hin. Aber nein, von alkoholischen Getränken mit Zucker soll ich die Finger lassen. Sagt die smarte Technik in meiner Hand. Stattdessen wird mir geraten, Wasser, ungesüßte Tees zu trinken. Am besten lauwarm. Bei dem Gedanken treibt es mir noch mehr Schweißperlen auf die Stirn.

Obwohl mit jedem Grad mehr der Appetit bei mir abnimmt, muss ich auch an heißen Tagen etwas essen. Aber was, liebes Handy? Obst, Gemüse, Suppen, Joghurt wirft es mir wenig überraschend entgegen. Allerdings lese ich auch von scharfen Gewürzen wie Chili, Pfeffer oder Ingwer. Die seien zwar schweißtreibend, hätten aber einen kühlenden Effekt. Und das sonst verpönte Salz darf jetzt sogar aus der Schäm-dich-Ecke: Durch Schwitzen verliert der Körper Mineralien, ohne Salz können Zellen aber keine Flüssigkeit speichern, klärt mich der Schlaumeier mit Sim-Karten-Herz auf.

Wenn ich die Handy-Tipps befolge, kühlt zumindest meine Stimmung ab. Während ich mir lauwarmes Wasser einflöße, streue ich Chili-Salz auf die Melone, die ich mit neidischem Blick zum Nachbar, bei dem Eiswürfel in Gläsern klirren, verzehre. Schirm liegt neben mir.