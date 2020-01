Kommando in Altenburg: An die Würfe, fertig, los!

Nico Schlehahn aus Wilchwitz ist der erste Thüringer Landesmeister im Mensch ärgerer Dich nicht. Er setzte sich am Sonntag in Altenburg gegen seine Konkurrenz durch.

Im Bachsaal des Residenzschlosses hieß „An die Würfel, fertig, los!“ 68 große und kleine Fans dieses Brettspieles wetteiferten um den Turniersieg. Der wurde in drei Runden ausgewürfelt, eine Schnellrunde war nötig, um die Finalteilnehmer zu ermitteln.

Die Meisterschaftspremiere organisierten der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg, die Vereinigung Altenburger Spieletage des Evangelisch-Freikirchlichen Gemeindezentrums in Zusammenarbeit mit der Schmidt Spiele GmbH.

Die Idee dafür war nach der ersten Puzzlemeisterschaft an gleicher Stelle 2019 geboren worden. „Die lief so gut, dass wir uns gleich um die Ausrichtung der Landesmeisterschaft im Mensch ärgere Dich nicht kümmerten“, erzählt Gabriele Heinicke.

„Spielwelt“ als touristische Attraktion vorbereiten

Mit der Veranstaltung setze der Schloss- und Kulturbetrieb seine Reihe von Spieleveranstaltungen und Workshops fort, so Heinicke, mit der die „Spielewelt“ als neue touristische Attraktion vorbereitet werden solle. In deren Zentrum stünde das Spiel mit seiner Geschichte und vielen praktischen Angeboten für Bürger, Touristen und Professionelle.

Einen begeisterten Partner fand der Schloss- und Kulturbetrieb in der Vereinigung Altenburger Spieletage. Die Gruppe Ehrenamtlicher frönt seit inzwischen elf Jahren dem Spielen, Mensch ärgere Dich nicht steht dabei hoch im Kurs. „Der Titel des Spiels ist ja auch ein sehr gutes Motto für unsere Zeit“, sagt Gabriele Orymek.

Das findet Heike Hesselbarth ebenfalls. Der achtjährige Sohn der Schmöllnerin, Tom, ging bei den Landesmeisterschaften an den Start. „Er spielt so gerne“, sagt sie. Und mit Erfolg. Der Junge schaffte es bis ganz nach vorn, für den Titel reichte es aber nicht. „Letztendlich geht es um den Spaß, den man am gemeinsamen Spielen hat“, so Heike Hesselbarth.

Fortsetzung erwünscht

Begeistert war Eberhard Neumann vom Vorstand des Deutschen Spielemuseums in Chemnitz: „Ich war so neugierig, dass ich sehr gerne her gekommen bin. Die Atmosphäre hier ist toll. Eine Fortsetzung würde mich freuen.“ Er selbst ging zwar nicht mit an den Start, hatte aber einen Wettkämpfer aus Chemnitz ins Rennen geschickt.

Für eine Fortsetzung offen sind auch Heinicke und Orymek: „Wir hätten nichts dagegen.“ Udo Schmitz kann das nur unterstützen. Der Spielpädagoge und am Sonntag für die Schmidt Spiele GmbH in Altenburg unterwegs weiß aus Erfahrung, dass Mensch ärgere Dich nicht ein echter Renner ist. Bei der ersten Landesmeisterschaft in Sachsen vor sechs Jahren starteten 24 Leute. Vor Wochenfrist wetteiferten im benachbarten Freistaat 200 Teilnehmer um diesen Meistertitel.