Kommentar: Abwarten und Tee trinken

Jana Borath über Aktionismus, Zeitschienen und Erfahrungen

Während Berlin das Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche durchpeitschen möchte - Donnerstag im Bundestag, Freitag im Bundesrat -, lässt sich die Hauptstadt mit dem Gesetz zur Wärmeplanung Zeit. Details, wie Kommunen ihre verbindliche Wärmeplanung umzusetzen haben, gibts frühestens ab Herbst. Loslegen können die Macher vor Ort dann aber immer noch nicht.

Erst, wenn in jedem Bundesland das generelle Wie geklärt ist, könnten Städte und Gemeinden ins Spiel kommen. Es könnte jedoch ebenso sein, dass beispielsweise Erfurt diesen Pflichtteil für alle Kommunen im Freistaat Thüringen in die Hand nimmt. Oder die Landkreise werden damit betraut. Letztere Variante ist vergleichbar mit jener beim Breitbandausbau, der im Altenburger Land nun endlich auf Hochtouren läuft. Erinnert sei hier übrigens an die Zeitschiene: der Startschuss fürs schnelles Internet in unserem Landkreis fiel 2016.

Mit diesem Wissen und einiger Erfahrung mit dem deutschen Beamtenapparat lautet meine Devise als Hausbesitzerin in Sachen Heizungsmodernisierung nun: Abwarten und (Baldrian-)Tee trinken.