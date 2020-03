Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Aufwand und Nutzen

Das gab es wohl selten in der Geschichte des LEADER-Förderprogrammes im Altenburger Land: Das zur Verfügung stehende Budget für kommunale Projekte ist in diesem Jahr hoffnungslos überzeichnet. So, wie es jetzt aussieht, konzentrieren sich die vorhandenen Gelder lediglich auf zwei Projekte: Kleiner Festplatz am Großen Teich in Altenburg und das Vereinshaus für das Jugendblasorchester in Lucka.

Schön, dass damit Fördergeld endlich mal wieder in den Norden des Landkreises geht. Schade ist, dass alle Städte und Gemeinden im Süden der Region dafür mit ihren Vorhaben das Nachsehen haben müssen. Um eines klarzustellen: Keines der insgesamt 21 kommunalen Projekte ist sinnlos oder wäre rausgeschmissenes Geld. Ärgerlich ist bei dem Procedere jedoch vor allem, dass den Gemeinde- und Stadtverwaltungen noch bis zum Ende des Antragsverfahren suggeriert wurde, dass genügend Geld für alle im Fördertopf drin ist, um die eingereichten Vorhaben bedienen zu können.

Wie es zu dieser fatalen Fehlinformation kommen konnte, sollte die vielgepriesene kommunale Familie im Altenburger Land jetzt schnell mal klären. Schon deshalb, um jene Engagierten nicht in die komplette Resignation zu stürzen, die in der aktuellen Runde trotz aller Mühen leer ausgehen werden.

Betrachtet man außerdem die Anstrengung, die allein für die Beantragung dieser Fördergelder stets unternommen werden muss, wäre eine Erklärung ebenfalls angebracht. Denn Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Beispielsweise investierte die Stadtverwaltung Schmölln insgesamt 105 Arbeitsstunden, um die entsprechenden Konzeptionen für ihre sechs Projekte aufzustellen. Und dabei musste das Rathaus noch nicht einmal bei Null anfangen.