Kommentar: Balsam für die Seele

Die wegen der Corona-Krise verschärften Regeln gelten erst sei ein paar Tagen und doch vermisse ich einiges schon jetzt sehr. Vor allem der persönliche Kontakt zu Freunden und Kollegen fehlt mir. Klar sprechen wir am Telefon miteinander, kommunizieren per E-Mail oder über die so genannten sozialen Netzwerke. Doch jetzt wird mehr denn je deutlich: All die modernen Wege der Kommunikation ersetzen das persönliche Gespräch, bei dem man sich in die Augen schauen kann, nicht.

Dennoch ist es gut, dass wir diese Möglichkeiten haben. Es ist Balsam für die Seele, wenn man in Zeiten, in denen die Menschen verunsichert, teils verängstigt sind, mit jemandem reden kann. Pfarrer haben da besondere Erfahrung, Seelsorge gehört zu ihren Aufgaben. Und die ist jetzt enorm wichtig, egal, in welcher Form sie daherkommt. Bevor man sich überhaupt nicht austauschen kann, muss halt jetzt das Telefon reichen. Oder das Gespräch mit Sicherheitsabstand über den Gartenzaun. Oder die Whatsapp-Nachricht. Gegenseitig sollten wir uns Trost spenden, Hoffnung geben, dass das alles bald vorbei sein möge. Diese außergewöhnliche Situation lässt uns zusammenrücken – absurderweise in einer Zeit, in der wir uns nicht zu nahe kommen sollten.