Kommentar: Bio ist nicht gleich besser

Regional und ökologisch nachhaltig, so heißt es immer wieder, sei das Gebot der Stunde. Aus Gründen des Klimaschutzes ist das neue Angebot zu begrüßen. Letzten Endes müssen die Einwohner von Ponitz selbst entscheiden, wieviel ihnen das gute Gewissen wert ist. Natürlich kann ein kleiner Verein, der nebenberuflich betrieben wird, nicht mit den Preisen der europaweit agierenden Supermarktbetreiber mithalten. Diese sind ja auch schlau genug gewesen, zahlreiche Bioprodukte in ihr Sortiment aufzunehmen. Mit so kuriosen Folgen wie der, dass man dort manchmal Zwiebeln mit Bio-Zertifikat aus Ägypten weitaus günstiger bekommt als konventionelle Zwiebeln aus Deutschland. Bei Äpfeln aus Neuseeland ist es ebenso. Das lehrt uns: Bio ist eben nicht automatisch besser für die Umwelt.

Nicht zu unterschätzen ist auch, wie wichtig ein Lebensmittelladen für die Lebensqualität im Ort ist. Dass man eben nicht immer ins Auto steigen muss, wenn man gerade eine Packung Nudeln oder einen Kasten Bier braucht. In den vergangenen Jahren haben sich viele Familien in und um Ponitz niedergelassen. Mit einem Bioladen in der Dorfmitte, der alle Waren des täglichen Bedarfs anbietet, hat man nun einen Trumpf mehr in der Hand. Nur muss der dafür auch rege genutzt werden, sonst ist es schnell wieder vorbei.