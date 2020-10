Ich erinnere mich noch sehr gut: An einem heißen Samstag im August 2018 stehe ich mit Edith und Ulrich Mehnert in ihrem Garten in Hartha. Gemeinsam gucken wir in den fast leeren Brunnen, der die einzige Trinkwasserquelle von Haus und Hof ist.

Was mir die beiden über 80-Jährigen erzählen, hört sich für mich an, wie eine Erinnerung an graue Vorzeit. Täglich wird das Geschirr gesammelt für einen einzigen Abwasch. Die Wäsche muss außer Haus gegeben werden. Wannenbäder sind seltener Luxus. Sind Gäste im Haus, bangen die Mehnerts ständig, ob das Brunnenwasser für die Toilettenspülung reicht. Diese Schilderungen brachten damals den Stein ins Rollen. Heute weiß man in Erfurt, dass es tatsächlich noch Brunnendörfer in Thüringen gibt und mit 17 sich die meisten im Altenburger Land befinden. Und: Dass alle versiegen. Es gibt ein zehn Millionen Euro schweres Förderprogramm, um diese Orte an die zentrale Trinkwasserversorgung zu bringen. Die Arbeiten laufen. Öffentlichkeit, wie sie die Mehnerts herstellten, bringt also etwas. Beispielsweise Lebenswichtiges nach Hartha.