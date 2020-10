Der Busplatzes Schmölln ist für knapp 594.000 Euro umgebaut. Nach mehr als vier Monaten Bauzeit erstrahlt das Areal im Herzen der Stadt jedoch nicht wirklich in ganz neuem Glanz.

Seine Vorteile offenbaren sich indes all jenen, die nicht mehr ganz so flink den Bus besteigen können oder denen es schwerfällt, sich an der Haltestelle zu orientieren.

Möglicherweise wird der eine oder andere die ganze Stange Geld dafür als rausgeschmissen empfinden. Doch über erhöhte Bordsteine und vorhandene Bodenindikatoren freuen sich vermutlich nicht nur Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gipsbein.

Wer schon einmal mit einem Rollator eine Bustreppe vom zu niedrigen Bordstein aus erklimmen wollte, weiß, dass diese Hürde fast schon unüberwindbar sein kann. Ein Problem vor allem für ältere Einwohner Schmöllns, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, keinen Pkw mehr lenken möchten und deshalb zu den fleißigsten Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs gehören.

Angesichts des Altersdurchschnittes in der Region hat sich so schon jede Debatte um die Notwendigkeit des Busplatz-Umbaus erledigt. Vielmehr stellt sich die Frage, wann alle Haltestellen im Stadtgebiet und den Ortsteilen barrierefrei sind und wie der Weg dahin geebnet werden kann.