Kommentar: Eine Nachricht, zwei Perspektiven

Jana Borath über Zuschläge und Schmerzensgeld

Warmer Regen für das Schmöllner Sport- und Freizeitbad Tatami. Der Bund hat knapp 900.000 Euro als Zuschuss zugesagt, damit das Hallenbad komplett saniert werden kann. Das ist eine gute Nachricht für die vom Corona-Lockdown arg gebeutelte Freizeiteinrichtung.

Denn nötig ist eine Rundumerneuerung in der beliebten Badeanstalt allemal. In ihrem 15. Betriebsjahr lässt sich die eine oder andere Verschleißerscheinung nicht mehr übertünchen. Permanent herabfallende Fliesen in Schwimm- und Planschbecken, Schadstellen in der Fassade, Technik, für die es keine Ersatzteile mehr gibt.

Das etwas gemacht werden muss, ist Stadt und Stadtwerken schon längst klar. Nicht umsonst legten beide 2020 ein Zukunftskonzept für das Tatami vor. Doch dessen Realisierung rückte seitdem in weite Ferne. Nicht nur, weil die Kommune zunächst abgelehnt wurde für eine Förderung vom Bund. Mehr noch macht den Schmöllner Stadtwerken die Corona-Pandemie zu schaffen. Die Tatami-Schließungen im Lockdown kosten dem kommunalen Unternehmen richtig Geld: 100.000 Euro im Monat an Einnahmeverlusten. Indes sind die Rücklagen fast aufgebraucht, weil die Einrichtung keine Corona-Hilfe bekommt.

Aus dieser Perspektive erscheint die gute Nachricht aus Berlin gleich in einem anderen Licht.