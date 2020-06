Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Es droht ein Flächenbrand

Was sich derzeit in der Tourismusbranche abspielt, ist in der jüngeren Geschichte ohne Beispiel. Dabei hat sich dieser Wirtschaftszweig noch nicht einmal von den Rückschlägen der vergangenen Jahre erholt, wie die Pleiten von Thomas Cook oder Germanwings.

Weil dieser Wirtschaftszweig nicht nur vom Anteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt, sondern auch nach der Anzahl der Beschäftigten weit wichtiger ist als die Automobilbranche, könnte man hier Rettungspakete vonseiten des Bundes erwarten. Passiert ist bislang hingegen: nichts. Daher sind die Reisebürobetreiber zurecht frustriert.

Auch die neuesten Konjunkturprogramme funktionieren eher nach dem Gießkannenprinzip. Jeder mit Kindern bekommt etwas, die Mehrwertsteuersenkung hilft vor allem großen Handelsketten. Das kann den Konsum insgesamt wieder ankurbeln, doch hilft in individuellen Notlagen nicht.

Ich kann jeden verstehen, der in diesem Jahr auf Urlaub verzichtet. Denn mit Abstandsgebot und Maske am Urlaubsort kommt sicher nicht das richtige Entspannungsgefühl auf.

Mal abgesehen vom abgespeckten Kulturangebot, dass einen erwartet. Manch einer würde gerne ins Museum gehen, Konzerte besuchen oder ein anderes Event, das höchstwahrscheinlich noch nicht stattfinden darf. Dafür müssen Lösungen gefunden werden, damit man auch dann noch verreisen kann, wenn es sich wieder lohnt.