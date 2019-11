Kommentar: Heimatforscher sind wichtig

Der Mensch vergisst in der Tat schnell. An sich ist es ein gutes Zeichen, wenn etwas neues entsteht, das Alte dem Neuen Platz macht, anstatt ungenutzt zu verfallen. Nur darf auch nicht ganz vergessen werden, was einstmals bestand. Das muss man sich gerade in unseren Breiten, nur 30 Jahre nach der Wende, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Da kann es schon hilfreich sein, wenn man auf alte Dokumente verweisen kann. Zu sagen: Schaut her, so war es damals wirklich, oder so war es geplant. In dieser Hinsicht geben die historischen Bauamts-Pläne einiges her. Das wird am Beispiel mit der angedachten Rathaus-Erweiterung besonders schön deutlich, denn es zeugt vom Glauben daran, dass das Bevölkerungswachstum ungebremst anhalten würde. Auch ist es ein Indiz, dass einige damals schon der Meinung waren, dass sich einmalige Architektur kopieren lasse. Gut, dass der Plan damals nicht umgesetzt wurde.

Nun muss niemand befürchten, dass die Stadtverwaltung einmalige Kostbarkeiten gegen Kleingeld aus der Hand gegeben hat. Die aussortierten historischen Karten waren alle mehrfach vorhanden, das Bauamts-Archiv braucht den Platz. Ohnehin haben in Zeiten der Digitalisierung von Hand gezeichnete Karten kaum noch mehr als historischen Wert. Zudem liegt auch im Katasteramt in Zeulenroda-Triebes jeweils noch ein Original, damit das Wissen der Nachwelt erhalten bleibt. Dieses aufzubereiten und der Öffentlichkeit ansehnlich zu präsentieren, ist erklärtes Ziel der Heimatforscher. Für ihr ehrenamtliches Engagement verdienen sie großen Respekt.