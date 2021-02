Kommentar: Heute viele Fragezeichen

Heute mögen die Grenzgeschichten zwischen Thüringen und Sachsen mehr als kurios erscheinen. Doch über Jahrhunderte prägten sie den Alltag der Menschen. Damals gehörte es für die Untertanen wie selbstverständlich dazu, ihrem Landesherrn verpflichtet zu sein. Heute würde sich das mehr als ulkig anhören, wenn jemand sagen würde, er sei dem Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) als Untertan verpflichtet. Die damaligen Staatszugehörigkeiten sorgten deutschlandweit für ein Wirrwarr nicht nur an unterschiedlichen Rechten und Pflichten, sondern auch an verschiedenen Maßeinheiten und Gewerbevorschriften. Schon deshalb lohnt sich immer wieder ein Blick in die Geschichte. Wenn ein Thüringer heute eine Sächsin heiratet, so wäre das noch vor hundert Jahren ein nervenaufreibender bürokratischer Akt gewesen.

Aber es darf auch nicht vergessen werden, dass unterschiedliche Regelungen zwischen den Bundesländern bis heute teils für gesetzliche Uneinheitlichkeit sorgen. Aktuell wird das an den Corona-Maßnahmen allzu deutlich. In Sachsen wird schon fleißig über Lockerungen für Schulen und Frisöre diskutiert, während andere Länder noch abwarten. Am Ende wird es wieder zu unterschiedlichen Gesetzesverordnungen führen, die die Bürger verwirrt zurücklassen, nur wenn sie einmal die Landesgrenze queren wollen. Zwar sind wir heute nicht mehr die hörigen Untertanen von damals, doch immerhin lassen uns 16 Mal unterschiedliche Landespolitiken oft genug mit vielen Fragezeichen zurück.