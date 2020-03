Kommentar: Krankes System

Krankenhäuser zu bestrafen, weil sie Patienten, die zwar nicht mehr in der Klinik behandelt werden müssten, für die es aber noch keinen Pflegeplatz gibt, nicht nach Hause schicken und sich selbst überlassen, ist eine Frechheit. Dabei dann noch Abrechnungsbetrug zu unterstellen, setzt dem Ganzen die Krone auf. Nichts anderes wird aber mit dem neuen Gesetz gemacht.

Ich will ja nicht ausschließen, dass es in Deutschland Kliniken und Fälle gibt, bei denen die Abrechnung nicht korrekt ist. Klar muss da genau hingeschaut werden, schließlich müssen das Krankenkassen aus den Beiträgen bezahlen, die wir entrichten. Doch wenn Prüfung, dann richtig und nicht vom Schreibtisch aus. Wer sich nur Akten ansieht, kann den Einzelfall überhaupt nicht einschätzen. Wenn die Oma, die sich einen Schienbeinkopfbruch zugezogen hat, ein paar Tage warten muss, bis sie in die Kurzzeitpflege entlassen werden kann, weil vorher kein Platz frei war, kann man das doch nicht dem Krankenhaus vorwerfen. Genau das geschieht aber.

Durch das neue Gesetz wird eines sehr deutlich: Unser Gesundheitssystem ist krank. Strafen wie die jetzt fälligen sind aber mit Sicherheit nicht die richtige Medizin.