Kommentar: Kreativität statt Stillstand

Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Stillstand des öffentlichen Lebens raubt wohl allen Museumsschaffenden im Altenburger Land den Schlaf. Wie arbeiten, wie Wissen vermitteln, wie forschen und kommunizieren, wenn Besuche, Treffen, persönlicher Austausch nicht stattfinden und die Gesprächspartner ausbleiben?

Burg Posterstein hat darauf schnell eine Antwort gefunden und musste dafür nicht bei Null anfangen. Im Altenburger Land und darüber hinaus gehört das Haus zu den Führenden in Sachen Social Media. Der freiwillig in Gang gesetzte Vorlauf – jede analoge Ausstellung wird seit Langem auch im Netz begleitet – kommt den Postersteinern jetzt zugute. Und es überrascht wenig, dass ihre erste virtuelle Vernissage trefflich gelang. Die sonntägliche Veranstaltung auf dem Burgberg erlebte eine nie dagewesene Reichweite. Den ganzen Tag über liefen im Museum die Social Media-Kanäle heiß: Twitter vermeldete knapp 9000 Impressionen, etwa dreimal so viel wie normal. Auf Instagram verdreifachten sich die Interaktionen und auf Facebook erreichte das Eröffnungs-Video rund 500 Leute. Das ist der verdiente Lohn für die zuvor geleistete Mehr- und Vorarbeit sowie den Mut, einen etwas anderen Weg einzuschlagen. Seit Sonntag ist gewiss: verordnete Ruhe im Regionalmuseum muss nicht Stillstand bedeuten, wenn man sie als Freiraum begreift, in dem man Kräfte und Kreativität freisetzen kann.