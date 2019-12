Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Not macht erfinderisch

Not macht erfinderisch. Kein Wunder, dass man mit Drohnen im östlichsten Zipfel Thüringens neue Wege einschlägt. Künstliche Intelligenz ist kein Hexenwerk, sondern Alternative, um objektiven Mangel auszugleichen. Mangel herrscht im Altenburger Land vielerorts. Bei Fachkräften beispielsweise. Der in den Reihen der Schwimmmeister ist seit Jahren ein Problem. Die Stadtwerke Schmölln mit ihrem Sport- und Freizeitbad können ein Lied davon singen. Schließlich musste das Tatami in diesem Sommer schon die Öffnungszeiten verkürzen, weil das Personal fehlte.

Den Zeitungsverlagen hierzulande geht es nicht anders: Zusteller für die tägliche Lektüre aus Papier sind inzwischen ebenfalls rar gesät. Warum also nicht auf künstliche Intelligenz setzen? Drohnen als Helfer an Beckenrand und Badeseeufern oder für den nächtlichen Transport der Tageszeitung in den Dörfern. Ein Versuch ist es wert. Zumal sich das Altenburger Land, der Flugplatz in Nobitz damit einen Namen machen und sich profilieren kann: Als praxisnahe Forschungsstätte für den nützlichen Einsatz moderner Technik.