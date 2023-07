Kommentar: Plansilvester Ende April

Jana Borath über eine erschreckende Zwischenbilanz

Die illegale Entsorgung von Reifen und Rädern am Nitzschkaer Jägerfließ sind an sich schon ein Ärgernis. Erschreckender ist indes eine Zwischenbilanz des Landschaftspflegeverbandes Altenburger Land, die dessen Chef Hartmut Reinhold jetzt zieht. Der Verband feierte in Sachen illegale Müllablagerungen im Kreis Ende April Plansilvester.

Sprich: In den ersten vier Monaten 2023 sammelten die vier Beschäftigten schon so viel illegal Entsorgtes ein, wie sonst in einem ganzen Jahr. Nämlich gut zehn Tonnen. Dabei spielen Altreifen sogar noch eine eher untergeordnete Rolle. Was explosionsartig zugenommen hat in der freien Landschaft sind Bauschutt, Renovierungsmüll, Sanierungsüberreste und damit all das, dessen fachgerechte Entsorgung so richtig ins Geld geht.

Die einzige gute Nachricht ist, dass Einheimische in den wenigsten Fällen die Verursacher sind. Das Gros der Umweltfrevler fährt indes aus Sachsen und Sachsen-Anhalt ein und lädt seinen Dreck im Altenburger Land und damit auf der thüringischen Seite der Ländergrenze ab. Und frecherdings gleich mal hängerweise und ganz offen.

