Kommentar: Schwirrender Kopf

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einigten sich am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz über den weiteren Weg im Kampf gegen Corona. Einiges bleibt unverändert, einiges wird ab dem 27. April, einiges ab dem 4. Mai gelockert, manche Maßnahmen mit Mindestterminen verlängert. Doch einige der Maßnahmen, die von Merkel kommuniziert wurden, werden in Thüringen geändert, angepasst, präzisiert... Mir schwirrt der Kopf: wer jetzt, wie lange, dann doch?

Es ist schwierig, aktuell stets auf dem neusten Stand zu sein. Und wenn ich das schon sage, als Redakteur mit unzähligen Kanälen zur Information. Wie geht es dann den anderen? Matthias Lorenz, Vorstandsmitglied vom Verein Stak reloaded, erwartet von der Landesregierung Präzisierungen. Der Verein plant am 6. Juni die Durchführung ihrer 90's Trashparty. Es muss geklärt werden, was sind Großveranstaltungen, kann der Club die Veranstaltung durchführen. Können in naher Zukunft Freibäder öffnen? Oder sind das auch Großveranstaltungen. Bekommt dann jeder Gast eine Parzelle abgesteckt?