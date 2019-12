Kommentar: So schön kann Lernen sein

Schnippeln, schneiden, würzen, rühren – wenn die Gößnitzer Grundschüler in der großen Küche des Schulzentrums die Kochlöffel schwingen, ist Spaß garantiert.

Gut, dass gemeinsames Kochen regelmäßig auf dem Unterrichtsplan steht bei den Drittklässlern der Pleißestadt. Schließlich geht es dabei nicht nur um den Vorgang selbst. Sondern es wird Wissen vermittelt, das sich nicht allein nur ums Essen dreht.

Die Kinder bekommen noch viel mehr mit auf den Weg. Das Gefühl für Lebensmittel beispielsweise, wobei alle Sinne gefragt sind. Sie erfahren mehr über gesunde Ernährung und wie sie Zuckerfallen umgehen können. Und sie erleben, wie ein schön gedeckter Tisch einem gemeinsamen Essen das Sahnehäubchen aufsetzen kann. All das passiert spielerisch. Es wird nie langweilig und regt zur Wiederholung am heimischen Herd an.

So schön kann also Unterricht sein, so viel Spaß kann Lernen machen, so abwechslungsreich kann Alltag sein. Und so gut schmeckt das Essen, das mit frischen Zutaten und in fröhlicher Teamarbeit zubereitet worden ist.

Kurz vor dem Weihnachtsfest wird speziell diese Art des Unterrichts in Gößnitz wohl jede Mutter hoch erfreuen – und dann hoffentlich weiter Schule machen.