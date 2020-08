Jana Borath über vermeintliche Selbstverständlichkeit in Schmöllner Kindergärten.

Die Stadtverwaltung Schmölln schaltet in Sachen Kindergartenbetrieb von Gelb auf Grün. Ab Montag können Mütter und Väter ein wenig aufatmen: Die Knopfstadt sichert in ihren elf Einrichtungen werktags zehn Stunden Betreuung ihrer Sprösslinge zu. Gemischte Gruppen sind erlaubt und die Erzieherinnen arbeiten wieder in Früh- und Spätdiensten.