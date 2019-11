Kommentar: Zu schnell oder zu langsam

Kurz vor dem morgigen Totensonntag hat uns das herbstliche Schmuddelwetter heimgesucht. Mit teils furchtbaren Folgen, wie einigen tödlichen Unfällen. Dabei hatte die Woche durchaus positiv begonnen, weil schon am Montag die Bockwindmühle in Lumpzig wieder in alter Herrlichkeit erstrahlen konnte. Dank des Engagements sowie der Spendenbereitschaft Vieler sind nun alle Schäden des Orkans Friederike beseitigt.

Doch schon am Mittwoch herrschte wieder Verdruss in Lumpzig. Zur Einwohnerversammlung kamen viele Themen zur Sprache, welche die Anwohner belasten. Am häufigsten beklagt wurde zum einen die weit verbreitete Angewohnheit vieler Autofahrer, lebensgefährlich durch den Ort zu rasen. Zum anderen der Zustand einer Straße in Großbraunshain, die schon das Befahren mit Schrittgeschwindigkeit zum Abenteuer macht. Für beide Probleme kann die Stadt keine schnelle Lösung anbieten. Im ersten Fall, weil ihr die Berechtigung fehlt, Radarfallen aufstellen. Zur Lösung des zweiten Problems sind eine Priorisierung, ausreichend Planungsvorlauf, Absprachen mit dem ZAL sowie ein auskömmliches Finanzpolster vonnöten. Aufgrund der Gewerbesteuerprognose dürften die Stadträte aber eher angehalten sein, den sprichwörtlichen Gürtel enger zu schnallen. Dazu kann das Kleingeld, welches durch das Aussortieren alter Karten des Bauamtsarchives eingenommen wurde, auch nur einen kleinen Beitrag leisten. Den an Historie interessierten Menschen dürfte die Aktion hingegen sehr viel weitergeholfen haben, sozusagen ein Gewinn für beide Seiten. Damit Erinnerung lebendig bleibt, muss sie von möglichst vielen Leuten gepflegt werden. Damit ein Ort lebendig bleibt, muss er von vielen und regelmäßig besucht werden. Das trifft auch auf den Dorfkern von Ponitz zu, der bald wieder eine Einkaufsgelegenheit bekommt. Die Betreiber des Ladens wollen auch einen Ort der Begegnung schaffen. Denn allzu oft leidet die Besinnlichkeit unter dem Alltagsstress.