Kommt endlich mehr ÖPNV auf die Dörfer im Altenburger Land?

Altenburg/Windischleuba. Die Dörfer im Westen und Süden des Altenburger Landes sind nahezu abgehängt vom Öffentlichen Personennahverkehr. Ändert sich das bald?

Warum so wenige Dörfer vom ÖPNV profitieren.

Entscheidung über mehr Busse auf dem Land steht nun zum dritten mal an.

So viel würde ein Ausbau bis August 2024 kosten.

Wird das Linienbus-Netz für die ländliche Region rund um Dobitschen enger geknüpft? Das haben am Mittwoch, dem 29. November, die Mitglieder des Kreistages Altenburger Land in der Hand.

Alter Bekannter auf der Tagesordnung

Unter Punkt 8 der Tagesordnung wartet auf die Abgeordneten ein alter Bekannter: Der Beschluss über die weitere Umsetzung des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ und damit dessen Ausbaustufe 2 „Dobitschen“. Die umfasst den Westen des Altenburger Landes mit Starkenberg, Dobitschen, Göhren und Altkirchen und könnte im August 2024 starten. Sofern der Kreistag am Mittwoch grünes Licht dafür gibt.

Vor Jahresfrist sollte er dazu schon einmal Farbe bekennen – und legte das Vorhaben kurzerhand auf Eis. Vor allem der Kosten wegen: Diese Etappe des Pilotprojektes brächte zwar ein Plus an Streckenkilometern, konkret sind 437.998 veranschlagt. Aber auch ein deutliches Mehr an Betriebskostenzuschüssen. Mit Blick in die Kasse des Landkreises bremste der Kreistag den Streckenausbau hart aus.

Im Februar 2023 landete der Beschluss über Stufe 2 „Dobitschen“ erneut auf der Tagesordnung des Kreistages und wurde in abgespeckter Variante verabschiedet. Die Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft sollte nochmals die Einsparpotenziale prüfen und erstmal nur zwei Busse beschaffen, die für den Streckenausbau nötig sind.

Beide Punkte sind erfüllt: die Busse sind gekauft, das Konzept – ergebnislos – auf Einsparpotenzial abgeklopft. Der nun dritte Anlauf für den Beschluss wird wunschgemäß quasi mit dem Beschluss über den Etatentwurf für 2024 vorgelegt.

Die Betriebskostenzuschüsse des Landkreises an die Thüsac

4,2 Millionen Euro – ein Plus von 1,55 Millionen Euro – im nächsten Jahr; 2025 wären 5,05 Millionen Euro fällig. Dafür bekämen die Einwohner im Westen des Landkreises mit Dobitschen, Starkenberg, Göhren und Altkirchen ein Busnetz, das die Basisversorgung, Abend- und Wochenenderweiterung, Nachbarschaftsverkehr sowie die Anbindung kleiner Ortschaften bietet.